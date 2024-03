Președinta PE: În fiecare an există o creştere a fondurilor pentru Erasmus. Mă angajez să continuăm să facem asta

Prezentă la Bucureşti, unde participă la Congresul PPE, Roberta Metsola a avut un dialog cu tineri din România privind implicarea acestora în viaţa democratică europeană, viitorul Europei şi importanţa alegerilor europene din 9 iunie şi a fost întrebată despre decalajul dintre suma acordată tinerilor în cadrul programelor Erasmus şi costurile pe care trebuie să le suporte bursierii.

"Când am fost eu cu bursă Erasmus, îmi amintesc că era foarte greu pentru noi să ţinem pasul. Eram patru fete, locuind într-o singură cameră, ca să economisim de la cazare. În fiecare an, există o creştere a fondurilor pentru Erasmus şi mă angajez în faţa voastră să continuăm să facem asta, atât pentru programul clasic Erasmus, burse şi pentru Erasmus Plus, care a fost extins dincolo de schimburile între instituţii universitare, cum era pe vremuri, când am fost eu. Acum e vorba despre antreprenori, învăţământ tehnic, profesional", a explicat Metsola, în cadrul dialogului cu tinerii desfăşurat la Opera Naţională Bucureşti.

Ea i-a îndemnat pe tineri să susţină prin votul lor politicienii care promovează proiectul european. De asemenea, preşedinta PE a subliniat că toţi tinerii, indiferent de mediul din care provin, ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa o bursă Erasmus.

"România a contribuit cu 20 de miliarde, faţă de 80 primite, deci sunteţi beneficiar net şi aţi beneficiat de fonduri care au contribuit la dezvoltarea ţării şi economiei. Sprijiniţi-i pe cei care vor să facă asta în continuare, să îmbunătăţească standardele în ţara voastră, care vor să sporească oportunităţile. Şi aici, un aspect important, fiindcă există o petiţie românească în acest sens, dacă aveţi nevoie de mai multe fonduri pentru a merge cu o bursă Erasmus, putem să vă ajutăm, fiindcă pentru voi este foarte costisitor în momentul aceasta să mergeţi în alte oraşe europene. Lucrăm la asta. Ar trebui să nu existe diferenţe dacă locuiţi într-o zonă rurală sau în centrul Bucureştiului sau Clujului sau Timişoarei", a explicat Roberta Metsola.

