(P) De ce o durere de genunchi poate porni, de fapt, de la coloană sau bazin

Investigația este simplă și foarte rapidă. „Pacientul intră într-o cabină specială și rămâne în picioare câteva secunde. Aparatul scanează simultan, din față și din profil, întregul segment investigat. În câteva minute se obține un set complet de imagini de înaltă precizie, din care medicul extrage mai multe măsurători relevante pentru diagnostic și tratament”, menționează Dr. Ardelean.

Spre deosebire de o radiografie clasică, ce surprinde de obicei o zonă limitată sau un singur segment, aceste investigații oferă o perspectivă mai amplă asupra corpului. ORTOLEG se concentrează pe membrele inferioare, de la șold până la gleznă , iar ORTOSPINE analizează coloana vertebrală pe toată lungimea ei .

„ORTOLEG și ORTOSPINE sunt pachete de evaluare imagistică ortopedică modernă, care fruncționează ca o fotografie completă a aparatului locomotor, făcută în picioare, în poziție fiziologică”, explică Dr. Gianina (Gia) Ardelean , Medic Specialist Radiologie și Imagistică Medicală la Regina Maria.

Pachetele de radiografii ORTOLEG și ORTOSPINE sunt gândite tocmai pentru astfel de evaluări complete. Ele permit analizarea axelor membrelor inferioare și a coloanei vertebrale în ortostatism, adică în poziția firească, în picioare, atunci când corpul își susține propria greutate.

În ortopedie, acest lucru este important pentru că articulațiile nu funcționează izolat. O modificare la nivelul șoldului poate suprasolicita genunchiul, o diferență de lungime între membrele inferioare poate influența poziția bazinului, iar un bazin dezechilibrat poate contribui, în timp, la dureri lombare. De aceea, în anumite situații, medicii au nevoie de o imagine de ansamblu, nu doar de radiografii făcute pe segmente separate .

Uneori, problema pornește dintr-un dezechilibru al întregului corp, din felul în care coloana, bazinul, șoldurile, genunchii și gleznele se aliniază atunci când stăm în picioare sau mergem.

Dr. Gianina (Gia) Ardelean, Medic Specialist Radiologie și Imagistică Medicală la Regina Maria

În cazul ORTOLEG, evaluarea arată lungimea exactă a fiecărui membru inferior, unghiurile femurului și tibiei, alinierea genunchilor, poziția rotulei și relația dintre șold, genunchi și gleznă. Cu alte cuvinte, medicul poate observa dacă greutatea corpului este distribuită corect și dacă există modificări de ax care pot produce dureri sau pot accelera uzura articulațiilor.

ORTOSPINE permite evaluarea curburilor coloanei, precum cifoza și lordoza, identificarea unei eventuale scolioze și măsurarea unghiului Cobb, dar și analiza echilibrului trunchiului și a poziției bazinului. Sunt informații importante mai ales în cazul copiilor și adolescenților cu suspiciune de scolioză, dar și la adulții cu dureri cronice de spate.

„Dintr-o singură ședință, medicul ortoped primește un raport cu multiple măsurători obiective, informații care altfel ar necesita 5–6 radiografii separate”, spune dr. Gia Ardelean.

Această perspectivă completă poate fi importantă și înaintea unei intervenții de protezare de șold sau genunchi, când planificarea chirurgicală trebuie să țină cont nu doar de articulația afectată, ci și de axul întregului membru inferior. De asemenea, poate ajuta în monitorizarea postoperatorie sau în urmărirea evoluției unor deformări ale coloanei.

De ce nu este suficient întotdeauna să investighezi doar zona dureroasă?

Un pacient care are durere de genunchi poate fi tentat să creadă că problema este exclusiv la nivelul genunchiului. În realitate, cauza poate fi uneori mai sus, la șold, la bazin sau într-o diferență de lungime între membrele inferioare. La fel, durerile lombare pot fi întreținute de o modificare de postură sau de un dezechilibru al bazinului.

„Când imaginile sunt făcute pe segmente, în zile diferite, în poziții ușor diferite, comparațiile devin imprecise. Corpul nu reproduce niciodată exact aceeași postură. Medicul pierde lanțul cinematic, adică legăturile dintre articulații și modul în care o problemă se propagă în restul corpului. Riscul real este să se trateze efectul, lăsând cauza nediagnosticată. Evaluarea completă îi permite medicului să înțeleagă relația dintre toate segmentele corpului și să stabilească un diagnostic mult mai precis. Astfel, tratamentul devine mai corect, mai personalizat și se evită uneori intervenții inutile sau incomplete”, adaugă medicul.

Pentru ce pacienți sunt utile ORTOLEG și ORTOSPINE?

Aceste pachete de radiografii pot fi recomandate copiilor și adolescenților cu suspiciune de scolioză sau alte deformări ale coloanei, mai ales pentru că afecțiunile de acest tip au nevoie de monitorizare în timp. Sunt la fel de utile și adulților cu dureri cronice de spate, lombalgii sau sciatică ce nu cedează la tratament, dar și pacienților cu dureri de genunchi, șold sau gleznă pentru care cauza nu este clară.

Sportivii pot beneficia de o evaluare biomecanică mai amplă, fie în scop preventiv, fie pentru optimizarea performanței. Investigațiile pot fi recomandate și persoanelor care simt că merg inegal, au senzația de „picior mai scurt”, se confruntă cu tulburări de postură sau au probleme de echilibru.

Pentru pacienții programați pentru protezare de șold sau genunchi, aceste informații pot contribui la o planificare chirurgicală mai precisă. În cazul pacienților operați anterior, investigațiile pot ajuta la monitorizarea rezultatului în timp.

Doza redusă de radiații și timp câștigat

Una dintre întrebările frecvente ale pacienților este legată de radiații. Tehnologia folosită pentru aceste pachete permite obținerea unor imagini de precizie cu o doză redusă de iradiere, un aspect important mai ales pentru copii, adolescenți și pacienți care trebuie monitorizați periodic.

În scolioză, de exemplu, controalele pot fi necesare timp de mai mulți ani, iar fiecare investigație contează. O doză mai mică permite urmărirea evoluției fără expuneri inutile și fără a compromite calitatea informațiilor medicale.

„Pentru pacient asta înseamnă un lucru simplu: poate fi investigat în siguranță chiar și la câteva luni interval, fără să acumuleze radiații îngrijorătoare”, explică medicul.

La fel de important este și timpul. Examinarea propriu-zisă durează doar câteva minute, iar pacientul poate obține într-o singură ședință informații care, în mod clasic, ar necesita mai multe radiografii separate, cu programări și drumuri diferite.

„Examinarea propriu-zisă durează câteva minute, mai puțin decât o pauză de cafea. Tot procesul, de la intrarea în cabină până la ridicarea rezultatului, se încheie într-o oră”, spune dr. Gia Ardelean.

Rolul acestor investigații nu este doar de a arăta o perspectivă mai bună asupra întregului corp, ci de a pune durerea în context. Pentru pacient, asta poate însemna un diagnostic mai clar, un tratament mai bine adaptat, timp câștigat și decizii medicale luate la timp. Iar pentru medic, înseamnă posibilitatea de a privi corpul ca pe un întreg, nu ca pe un cumul de simptome izolate.

Articol susținut de Regina Maria.