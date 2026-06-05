Testarea genetică preimplantațională contribuie la identificarea embrionilor cu cele mai mari șanse de implantare și dezvoltare normală a sarcinii.

Pentru anumite categorii de pacienți, această investigație poate reprezenta un pas important în personalizarea tratamentului și creșterea șanselor de succes. Alături de Dr. Melihan Bechir, medic primar ginecolog și embriolog senior la Fertility Institute, aflăm când este recomandată testarea genetică a embrionilor și ce beneficii poate aduce în cadrul procedurilor de fertilizare in vitro.

Ce înseamnă testarea genetică a embrionilor

Pentru a explica rolul acestei investigații, Andreea Groza a adresat una dintre cele mai frecvente întrebări legate de testarea genetică a embrionilor.

„De ce faceți această testare genetică a embrionului?”

„Testarea genetică preimplantațională are rolul de a identifica embrionii care au un număr corect de cromozomi”, explică Dr. Melihan Bechir. Cu alte cuvinte, analiza îi ajută pe specialiști să depisteze eventualele anomalii genetice care ar putea afecta implantarea embrionului sau evoluția sarcinii.

„Dacă embrionii nu sunt sănătoși genetic, există riscul să nu se implanteze sau să apară avorturi spontane repetate”, adaugă medicul.

Cum se realizează biopsia embrionară

Un subiect important pentru multe cupluri este modul în care se face recoltarea celulelor pentru analiză.

„Cum se face biopsia embrionară?”, a întrebat Andreea Groza.

„Extragem câteva celule din embrionul format în laborator și le trimitem către laboratorul de genetică pentru analiză”, explică Dr. Melihan Bechir. Procedura este realizată cu mare precizie și nu afectează dezvoltarea embrionului.

„Atunci când recoltăm aceste celule, embrionul nu este lezat”, subliniază medicul.

Testarea genetică non-invazivă – viitorul fertilizării in vitro

În ultimii ani, medicina reproductivă s-a dezvoltat rapid, iar noile tehnologii permit metode tot mai puțin invazive.

„Există și testare genetică non-invazivă?”, a continuat Andreea Groza.

„Da, iar eu cred că aceasta va deveni standardul în viitor”, spune Dr. Melihan Bechir.

În această variantă, nu mai sunt recoltate direct celule din embrion.

„Embriologul analizează celulele pe care embrionul le lasă în mediul de cultură. Acestea sunt apoi trimise laboratorului de genetică.”

Cum ajută inteligența artificială la evaluarea embrionilor

Tehnologia și inteligența artificială joacă un rol tot mai important în selecția embrionilor.

„Cu ajutorul inteligenței artificiale putem urmări evoluția embrionului și, pe baza unor formule și parametri, evaluăm dacă acesta este viabil”, explică medicul.

În plus, specialiștii analizează și metaboliții din mediul de cultură.

„Analizăm inclusiv mediul în care se dezvoltă embrionul și obținem informații despre normalitatea genetică.”

Când este recomandată testarea genetică a embrionului

Nu toate cazurile necesită automat această investigație. Există însă situații în care recomandarea este clară.

„Ghidurile internaționale recomandă testarea genetică în mai multe situații: vârsta maternă peste 37 de ani, pierderi repetate de sarcină, eșecuri de implantare sau existența unor anomalii genetice în familie”, explică Dr. Melihan Bechir.

Ce se întâmplă cu embrionul după testare

După recoltarea celulelor pentru analiză, embrionul este păstrat în siguranță până la obținerea rezultatului genetic.

„După biopsie, embrionul este congelat până când primim rezultatele de la laboratorul de genetică”, explică medicul.

Dacă rezultatele sunt favorabile, urmează etapa pregătirii pentru transfer.

„Atunci când embrionul este sănătos genetic, medicul specializat în fertilitate pregătește uterul mamei pentru transferul embrionar.”

Tehnologia care crește șansele unei sarcini sănătoase

Testarea genetică preimplantațională reprezintă una dintre cele mai importante evoluții din medicina reproductivă modernă. Prin identificarea embrionilor sănătoși genetic înainte de transfer, specialiștii pot crește șansele unei sarcini evolutive și pot reduce riscul pierderilor repetate de sarcină.

Pentru multe cupluri care trec prin proceduri de fertilizare in vitro, aceste tehnologii înseamnă nu doar mai multă precizie medicală, ci și mai multă speranță.