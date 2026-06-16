De la adenomul de prostată – o afecțiune benignă extrem de frecventă după 45 de ani – până la cancerul de prostată, multe dintre aceste probleme evoluează lent și pot rămâne mult timp fără simptome evidente. Din acest motiv, numeroși bărbați ajung la medic doar atunci când apar dificultăți la urinare, nevoia frecventă de a merge la toaletă sau alte simptome care le afectează confortul și calitatea vieții.

Alături de Dr. George Tie, medic specialist urolog la Ponderas Academic Hospital, discutăm despre importanța controalelor preventive, diferențele dintre adenomul de prostată și cancerul de prostată, precum și despre opțiunile moderne de tratament.

Când ar trebui să ajungă un bărbat la medicul urolog

Pentru început, Andreea Groza a clarificat una dintre cele mai importante întrebări pentru sănătatea bărbaților: când este momentul potrivit pentru un consult urologic.

„Când trebuie să vină orice bărbat la medicul urolog?”, a întrebat ea.

„Dacă are simptome, trebuie să vină oricând. Vorbim despre simptome urinare, dificultăți la urinare sau dureri în abdomenul inferior”, explică Dr. George Tie.

Există însă și situații în care controlul este recomandat chiar în absența simptomelor.

„După vârsta de 45 de ani, orice bărbat ar trebui să facă un control urologic de rutină și analiza PSA, un marker important pentru cancerul de prostată.”

Pentru persoanele cu antecedente familiale, supravegherea trebuie începută mai devreme.

„Dacă există rude de gradul I care au avut cancer de prostată, este important ca pacientul să discute cât mai repede cu medicul urolog și să stabilească un plan de monitorizare.”

Ce presupune un control urologic complet

Mulți pacienți amână consultația din cauza temerilor legate de investigații.

„Ce înseamnă un control urologic complet?”, a întrebat Andreea Groza.

„Începem cu o ecografie de tract urinar, care este o investigație simplă și nedureroasă. Facem apoi sumar de urină, urocultură și analiza PSA”, explică Dr. George Tie.

Dacă există suspiciuni, investigațiile continuă.

„În anumite situații recomandăm RMN multiparametric. Dacă această investigație identifică o formațiune suspectă, următorul pas este biopsia.”

Ce este adenomul de prostată

Una dintre cele mai frecvente afecțiuni diagnosticate la bărbați este adenomul de prostată.

„Ce înseamnă adenom de prostată?”, a întrebat Andreea Groza.

„Este o tumoră benignă care se dezvoltă în interiorul prostatei, de regulă după vârsta de 50 de ani. Nu este cancer”, explică medicul.

Apariția acestei afecțiuni este legată de modificările hormonale asociate îmbătrânirii.

„Prostata începe să crească lent și, la un moment dat, poate comprima uretra. În acel moment apar dificultățile la urinare și celelalte simptome urinare.”

Toți bărbații dezvoltă adenom de prostată?

Creșterea prostatei este un proces foarte frecvent odată cu înaintarea în vârstă.

„Toți bărbații vor avea adenom de prostată?”, a continuat Andreea Groza.

„În cea mai mare parte, da. Este un fenomen asociat procesului natural de îmbătrânire”, spune Dr. George Tie.

Tratamentul depinde de severitatea simptomelor.

„Inițial monitorizăm evoluția. Dacă apar simptome, putem administra medicamente care relaxează colul vezical și facilitează urinarea. Există și tratamente care încetinesc dezvoltarea adenomului.”

Adenomul de prostată nu se transformă în cancer

Una dintre cele mai răspândite temeri este legată de legătura dintre adenom și cancer.

„Din adenom se poate dezvolta cancerul de prostată?”, a întrebat Andreea Groza.

„Nu. Adenomul de prostată nu se transformă în cancer”, clarifică medicul.

Totuși, cele două afecțiuni pot exista simultan.

„Vedem frecvent pacienți care au atât adenom de prostată, cât și cancer de prostată în același timp.”

Ce se întâmplă când cancerul este descoperit la timp

Diagnosticul precoce poate schimba radical prognosticul pacientului.

„Dacă ați descoperit un cancer de prostată limitat la prostată, ce faceți?”, a întrebat Andreea Groza.

„După biopsie, efectuăm investigații imagistice pentru stadializarea bolii. De asemenea, realizăm scintigrafie osoasă, deoarece cancerul de prostată poate produce metastaze osoase”, explică Dr. George Tie.

Atunci când tumora este localizată doar la nivelul prostatei, șansele de vindecare sunt foarte bune.

„Dacă tumora se găsește exclusiv în interiorul prostatei, intervenția chirurgicală poate fi curativă.”

Beneficiile chirurgiei robotice în cancerul de prostată

În prezent, chirurgia robotică reprezintă una dintre cele mai avansate opțiuni de tratament pentru cancerul de prostată.

„Operația robotică oferă cele mai mari șanse ca, după tratamentul cancerului, pacientul să își păstreze funcția sexuală, funcția urinară și o calitate bună a vieții”, subliniază Dr. George Tie.

Prevenția rămâne cea mai importantă armă

Multe dintre afecțiunile prostatei pot fi depistate înainte de apariția complicațiilor, prin controale regulate și investigații simple.

De aceea, consultul urologic după vârsta de 45 de ani nu ar trebui privit ca o opțiune, ci ca o măsură importantă de prevenție, care poate face diferența între un tratament simplu și o boală descoperită prea târziu.