Lista include în principal cuvinte vulgare sau jignitoare, dar și expresii cu conținut politic, a descoperit un cercetător independent, conform Reuters.

Cu toate astea, lista nu îi împiedică pe utilizatori să scrie aceste cuvinte în mesaje sau e-mailuri. Însă tastatura nu le sugerează automat și, în cele mai multe cazuri, nu le recunoaște nici atunci când utilizatorii încearcă să le scrie glisând cu degetul de la o literă la alta.

Apple nu a făcut publică această listă, iar existența ei arată cum încearcă firma să evite sugestiile jignitoare sau controversate, fără să le interzică utilizatorilor să scrie ce doresc. Sute de milioane de oameni folosesc iPhone-uri în întreaga lume, astfel că deciziile companiei privind cuvintele sugerate de tastatură pot influența modul în care aceștia comunică.

„Dictatorul Trump” și „somnorosul Joe”, pe lista Apple

Cercetătorul independent Derik Kauffman, care a descoperit lista, spune că aceasta conține în principal înjurături și expresii jignitoare, dar și cuvinte legate de droguri, sex și violență. Printre termenii incluși se află însă și expresii cu tentă politică, precum „dictatorul Trump” și „somnorosul Joe”.

Apple nu a comentat direct descoperirile lui Kauffman și nici nu a precizat câte cuvinte conține lista sau de ce au fost incluse anumite expresii politice. Compania a transmis că utilizatorii pot scrie în continuare orice cuvinte doresc și pot ignora sugestiile oferite de tastatură. Apple a mai precizat că sistemul este configurat astfel încât să nu propună cuvinte sau expresii care ar putea fi considerate nepotrivite ori jignitoare.

Lista diferă de la o limbă la alta

Printre expresiile pe care tastatura nu le sugerează se mai numără „conspirație de dreapta”, „independența Tibetului” și „Irlanda Unită”, potrivit cercetătorului. Lista diferă de la o limbă la alta.

De exemplu, în hindi, tastatura nu recunoaște prin glisare expresii precum „Modi lăudăros” sau „Rahul este Pappu”. Acestea sunt ironii la adresa premierului indian Narendra Modi și a principalului său adversar politic, Rahul Gandhi.

Potrivit lui Kauffman, utilizatorii care scriu în franceză nu pot introduce prin glisare expresia „prea multă imigrație”, iar cei care folosesc ebraica nu pot scrie în același mod expresia „teritorii ocupate”.

Kauffman consideră că este de înțeles dorința Apple de a evita situațiile în care tastatura ar putea sugera din greșeală cuvinte obscene sau mesaje provocatoare. El atrage însă atenția că unele dintre restricții par aplicate fără o logică unitară. De exemplu, tastatura recunoaște expresia „citește obscenități”, dar nu și varianta „citește obscenități gay”.

Cum a descoperit cercetătorul lista

Kauffman spune că a găsit lista în septembrie, după ce a observat că tastatura nu îi recunoștea anumite expresii atunci când încerca să le scrie glisând cu degetul pe ecran. Printre acestea se numărau „băiat rău” și „om alb”, în timp ce expresiile „fată rea” și „om de culoare” puteau fi introduse fără probleme.

Pentru a afla de ce se întâmpla acest lucru, cercetătorul a folosit două instrumente de inteligență artificială: Codex, dezvoltat de OpenAI, și Claude Code, creat de Anthropic. În cele din urmă, a descoperit o listă ascunsă în sistemul de operare al Apple.

Kauffman spune că este dificil de stabilit numărul exact al cuvintelor și expresiilor, deoarece lista include și mai multe variante ale acelorași termeni. O estimare prudentă indică aproximativ 100.000 de cuvinte și expresii, fără a include caracterele chinezești.

Cercetătorii cer mai multă transparență din partea Apple

Kauffman nu este singurul care a observat că tastatura iPhone nu recunoaște anumite expresii. De-a lungul anilor, utilizatorii au discutat pe rețelele sociale despre cuvintele pe care nu le pot scrie prin glisare.

La începutul acestei săptămâni, un administrator de sisteme din Norvegia a descoperit independent o listă de cuvinte pe care tastatura Apple nu le recunoaște. Printre acestea se numără „Al-Qaeda”, „Auschwitz” și „Hooters”. Existența unei liste mult mai ample, care include și expresii sensibile, este însă dezvăluită acum pentru prima dată.

Apple și alte companii de tehnologie s-au confruntat în trecut cu probleme legate de funcțiile de completare automată, care au sugerat uneori cuvinte sau expresii jenante și controversate. Funcția similară a Google a fost criticată în repetate rânduri, iar unele dintre sugestiile motorului de căutare au dus chiar la procese în instanță.

Anul trecut, Apple a atras atenția după ce mai mulți utilizatori au observat că, atunci când dictau cuvântul „rasist”, pe ecranul iPhone-ului apărea pentru scurt timp numele „Trump”. Compania a spus atunci că era vorba despre o eroare și că aceasta fusese remediată.

David Greene, consilier juridic principal al Electronic Frontier Foundation, o organizație care apără libertățile civile în mediul digital, a declarat că lista ridică semne de întrebare în privința criteriilor folosite de Apple. El a admis însă că astfel de filtre pot ajuta la evitarea sugestiilor nedorite sau provocatoare.

Greene consideră că utilizatorii ar trebui informați despre existența listei și ar trebui să aibă posibilitatea de a modifica setările în funcție de propriile preferințe.

„Dacă vor să facă asta, utilizatorii ar trebui să știe și să aibă posibilitatea de a personaliza această funcție. Nu ar trebui să rămână un secret”, a spus acesta.