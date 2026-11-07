Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj au anunțat că, sâmbătă, în cadrul Operațiunii „Jupiter”, au fost efectuate cinci percheziții domiciliare în Craiova și în comuna Malu Mare, într-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, scrie News.ro.

Patru pistoale, găsite la percheziții

„În urma perchezițiilor efectuate, la locuințele a patru persoane cu vârste cuprinse între 35 și 67 de ani au fost descoperite patru arme tip pistol, cu aer comprimat și peste 2.700 de proiectile, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, au transmis reprezentanții IPJ Dolj.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că cele patru persoane nu erau autorizate să dețină arme și muniții. De asemenea, armele descoperite în timpul perchezițiilor nu fuseseră declarate la poliție.

Polițiștii continuă cercetările în acest dosar pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.