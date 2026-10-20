Curtea Constituţională a României a primit luni, la sediul instituţiei, vizita de lucru a delegaţiei Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia), aflată la Bucureşti pentru a participa la "2026 Rule of Law Forum", tema discuţiei vizând includerea controlului de constituţionalitate în cadrul listei criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) de către Comisia de la Veneţia, notează Agerpres.

În deschidere, preşedinta Elena-Simina Tănăsescu a subliniat că, de-a lungul existenţei sale, Curtea Constituţională a României a fost activă în domeniul statului de drept, menţinând în permanenţă o bună colaborare şi un dialog constructiv cu Comisia de la Veneţia, menţionează sursa citată.

La rândul său, spune sursa citată, preşedinta Comisiei de la Veneţia a susţinut că lista actualizată a criteriilor privind statul de drept (Rule of Law Checklist) a fost tradusă în limba română şi că se intenţionează să fie tradusă în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei.

Aceasta a explicat că traducerea nu este doar o chestiune de curtoazie, ci un semnal că acest document trebuie să fie un material care poate fi parcurs şi înţeles nu doar de experţi, ci de către oricine, pentru că statul de drept şi respectarea acestui principiu afectează viaţa de zi cu zi a cetăţenilor.

„Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriştilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democraţiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să ţină de cultura comună a popoarelor noastre. (...) Ideea din spatele acestei actualizări este - un lucru foarte simplu - contextul în care ne desfăşurăm activitatea se schimbă, ne confruntăm cu noi provocări. (...) Instituţiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenţei sistemului de justiţie. (...) Instanţele constituţionale sunt primele instanţe care aplică şi implementează valorile europene. Sunt în prima linie, de aceea sunt un pilon esenţial al construcţiei democraţiei naţionale şi al moştenirii constituţionale la nivel european pe care o împărtăşim”, a menţionat preşedinta Comisiei de la Veneţia, citată în comunicat.

O delgație a Comisiei de la Veneția, în vizită în România

Potrivit CCR, în urma dialogului s-a evidenţiat că actualizarea listei de criterii de referinţă în materie de stat de drept se doreşte a fi un instrument accesibil şi adaptat provocărilor actuale, un exemplu fiind "noile tehnologii care sunt o formă de putere".

La întrevedere, din partea Curţii Constituţionale a României, au participat Elena-Simina Tănăsescu, preşedinta Curţii Constituţionale a României şi preşedinta Asociaţiei Curţilor Constituţionale Francofone, judecătorii - Laura-Iuliana Scântei şi membru titular al Comisiei de la Veneţia, Asztalos Csaba Ferenc, domnul Mihai Busuioc, Dacian Cosmin Dragoş, precum şi Benke Karoly, prim-magistrat-asistent, şi Cristina Titirişcă, magistrat-asistent, director al Cancelariei preşedintelui.

Delegaţia Comisiei de la Veneţia a fost condusă de Marta Cartabia, preşedinte, şi a fost formată din Eirik Holmoyvik, vicepreşedinte, Iain Cameron, membru al Biroului Extins, Simona Granata-Menghini, director, Secretar al Comisiei de la Veneţia, şi Tone Sorfonn, consilier juridic, Secretariatul Comisiei de la Veneţia.