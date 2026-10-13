Termenul de încheiere a anchetei a fost prelungit luni de plenul Senatului până pe 8 noiembrie. Preşedinta comisiei, Nadia Cerva, a motivat prelungirea termenului prin faptul că nu au fost primite răspunsurile la solicitările adresate Curţii Constituţionale şi unii dintre cei invitaţi nu s-au prezentat încă la audieri, deşi au fost invitaţi de cinci ori până acum, potrivit Agerpres.

Astfel, comisia îi reinvită la audieri pentru săptămâna viitoare pe premierul interimar, Ilie Bolojan, şi pe preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, precum şi pe secretarul general al CCR, Alexandru Borcan.

Comisia pentru constituţionalitate derulează şi o anchetă parlamentară vizând împrejurările în care judecătorul CCR Cristian Deliorga a călătorit în data de 8 iulie spre Mykonos, cu un zbor privat, împreună cu mai mulţi politicieni.

Nici Cristian Deliorga nu s-a prezentat marţi la audieri şi nici preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, nu a fost prezent, deşi a fost invitat pentru a da explicaţii privind organizarea deplasării.

Comisia îi va reinvita şi pe aceştia la audieri tot săptămâna viitoare.

Întâlnirea dintre premierul interimar și șefa CCR

Pe 24 august, plenul Senatului a aprobat desfăşurarea unei anchete parlamentare de către Comisia pentru constituţionalitate cu privire la întâlnirea din 14 august dintre premierul interimar Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu. Pe 8 septembrie, plenul Senatului a extins obiectul de activitate al comisiei de anchetă pentru zborul cu un avion privat în Mykonos efectuat de judecătorul CCR Cristian Deliorga.

Senatorul AUR Corneliu Negru, secretar al Comisiei pentru constituţionalitate, a precizat că a depus la Biroul permanent un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului Senatului prin care propune instituirea obligaţiei persoanelor citate într-o anchetă desfăşurată de o comisie parlamentară de a se prezenta la audieri.

"În cazul refuzului nemotivat de a se prezenta în faţa comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorităţii sau instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării prevederilor regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiei respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracţiunea prevăzută de art. 267 din Codul penal", se arată în proiectul senatorului