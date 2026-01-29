”Începând cu data de 11 decembrie 2025, Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a primit mai multe sesizări din partea parchetelor despre faptul că, prin Nota cu nr. 1/16246/2025/04.11.2025 a Serviciului Informatică şi Statistică Judiciară privind situaţia drepturilor de acces la aplicaţia ECRIS, aprobată în şedinţa Comisiei nr. 3 – ”Digitalizare” a Secţiei pentru judecători a Consiliului, s-a decis că accesul în aplicaţia ECRIS a instanţelor să fie configurat doar pentru personalul instanţelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecţiei Judiciare, Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri. S-a mai hotărât ca accesul electronic la dosar al altor participanţi la proces urmează să se realizeze prin intermediul dosarului electronic”, transmite joi Secţia pentru procurori a CSM.

Conform sursei citate, începând cu data de 27 ianuarie 2026, numeroase unităţi de parchet au sesizat Secţia pentru procurori cu privire la faptul că nu mai au acces la aplicaţia ECRIS a instanţelor, fapt care determină imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii judiciare.

Verificând stadiul implementării aplicaţiei DEN (Dosarul Electronic Naţional) la Ministerul Justiţiei, Secţia de procurori a fost înştiinţată că aceasta este operaţională „în proporţie de aproximativ 80%”, existând posibilitatea ca în câteva săptămâni aplicaţia să poată fi accesată de majoritatea parchetelor din România.

”În acest context, decizia Comisiei nr. 3 a Secţiei de judecători lipseşte procurorii care efectuează activitate judiciară (susţin rechizitorii şi alte soluţii în faţa judecătorului, intră în cauze civile, etc) de orice mijloc tipic de acces la dosare. Secţia pentru procurori consideră că restricţionarea accesului Ministerului Public ca reprezentant al intereselor generale ale societăţii la aplicaţia ECRIS, fără nici o justificare logică şi fără o alternativă funcţională, reprezintă expresia unei greşite înţelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal”, afirmă Secţia pentru procurori a CSM.

În consecinţă, Secţia pentru procurori, prin Hotărârea din data de 29.01.2026, în unanimitate, solicită celor care au luat astfel de decizii să restabilească ordinea iniţială şi să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanţelor.

