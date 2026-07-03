Anchetatorii bănuiesc că cei șapte suspecți, cu vârste cuprinse între 17 și 25 de ani, ar fi obținut și comercializat canabis pe străzile din Ploiești.

Dealerul rețelei era condus de complici, cu autoturismul, la locul tranzacțiilor. La o singură vânzare, traficanții obțineau între 250 și 650 de lei.

Substanțele interzise au ajuns și în alte orașe din județ. Doar că acolo, gramul de canabis se vindea cu 50 sau 60 de lei.

Procurorii au descins la locuințele membrilor rețelei, de unde au ridicat mai multe probe relevante pentru anchetă. Cercetările continuă.