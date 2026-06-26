Unul dintre ei a fost prins doar după ce un poliţist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube.

Potrivit Poliţiei Capitalei, incidentul a avut loc miercuri seară, când poliţişti din cadrul Secţiei 4 Poliţie aflaţi pe Şoseaua Nicolae Titulescu au observat două persoane al căror comportament a atras atenţia echipajului.

În momentul în care au fost interceptate pentru legitimare şi verificări, cele două persoane au încercat să se sustragă controlului poliţiştilor, fugind în direcţii diferite: una către strada Bahluiului, iar cealaltă către Bulevardul Banu Manta.

„Poliţiştii au procedat imediat la urmărirea acestora, după declinarea calităţii oficiale. Unul dintre poliţişti a reuşit în scurt timp să prindă şi să imobilizeze persoana care se deplasa către Bulevardul Banu Manta, aceasta fiind identificată ca fiind un tânăr în vârstă de 23 de ani. Totodată, cel de-al doilea poliţist a continuat urmărirea persoanei care se deplasa către strada Bahluiului. Întrucât aceasta nu s-a conformat somaţiilor repetate de oprire, poliţistul a efectuat, cu respectarea prevederilor legale privind uzul de armă, un foc de avertisment în plan vertical. Ulterior, persoana s-a conformat dispoziţiilor poliţistului şi a fost imobilizată în condiţii de siguranţă”, a arătat Poliţia.

A doua persoană este un tânăr în vârstă de 24 de ani.

Substanțe ascunse și aruncate în timpul urmăririi

„Pe parcursul urmăririi, înainte de imobilizare, unul dintre cei doi tineri a aruncat sub un autoturism o pungă ce conţinea o cantitate de substanţă vegetală, susceptibilă a avea efecte psihoactive. În urma intervenţiei, punga a fost ridicată, sigilată şi indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, urmând a fi predată, conform competenţelor legale, către structura specializată în combaterea criminalităţii organizate pentru efectuarea investigaţiilor de specialitate”, a adăugat sursa citată.

Poliţia a precizat că nimeni nu a fost rănit şi nu s-au înregistrat pagube materiale.

Cercetările sunt continuate de către unităţile competente, în vederea stabilirii întregii situaţii de fapt şi dispunerii măsurilor legale.