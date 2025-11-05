Rețea complexă de corupție cu oameni de afaceri, politicieni și foști angajați SRI, anchetată de DNA. Interceptări din dosar

Stiri Justitie
05-11-2025 | 19:43
Procurorii anticorupție investighează un amplu caz de trafic de influență și corupție care implică oameni de afaceri, politicieni și foști angajați ai serviciilor secrete. Totul a pornit de la proprietarul unei companii avicole din Vaslui.  

autor
Știrile PRO TV

Anchetatorii susțin că acesta ar fi încercat, prin intermediul mai multor canale de influență, să obțină demiterea unui șef de la Direcția Sanitar Veterinară care i-a refuzat despăgubiri în valoare de 13 milioane de lei.

Aceasta este Fănel Bogoș - un om de afaceri cunoscut în zona Moldovei, proprietarul unei societăți care administrează mai multe ferme avicole din Vaslui cu peste 400 de milioane de lei - cifră de afaceri. Intră în sediul DNA Iași, flancat de polițiști din trupele speciale, adus pentru audieri.

Procurorii anticorupție îl plasează în centrul a ceea ce ei numesc un „sistem ocult de influență și protecție” în care sunt implicați politicieni și foști membri ai serviciilor secrete.

În septembrie, anul trecut, un focar de salmoneloză a fost descoperit la una dintre fermele omului de afaceri. Fănel Bogoș a cerut 13 milioane de lei, despăgubiri pentru compensarea pierderilor cauzate de contaminarea păsărilor, dar directorul DSV Vaslui a refuzat să i le acorde după ce a găsit mai multe încălcări ale normelor sanitar-veterinare. Surse DNA spun că decizia directorului DSV l-a determinat pe Fănel Bogoș să declanșeze o operațiune amplă, plătită cu sume colosale, pentru a-l demite pe acesta.

Interceptările arată intenția omului de afaceri

Potrivit anchetei DNA, Fănel Bogoș ar fi apelat la nu mai puțin de patru sisteme de influență pentru a obține demiterea directorului DSV Vaslui. Primul canal a fost cel politic.

Aici suspectul-cheie ar fi Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui, trezorier la nivel național al formațiunii și președinte al Autorității pentru reformă Feroviară.

Barbu și-ar fi folosit influența politică pentru a interveni pe lângă președintele ANSVSA pentru a-l demite pe directorul DSV Vaslui - motivat de puterea financiară a firmei lui Bogoș, arată interceptările din anchetă.

Interceptări DNA

Mihai Barbu: „Păi are cifră de afaceri. Tu știi cât? 90 de milioane de euro. (...) Tu-ți dai seama? 90 de milioane de euro, cifră de afaceri?”

PNL a transmis că așteaptă o comunicare oficială a DNA cu privire la anchetarea lui Mihai Barbu înainte de a face vreun comentariu.

Un alt sistem a vizat șantajul direct asupra directorului DSV Vaslui - precizează surse din anchetă. Fănel Bogoș ar fi apelat în acest sens la amenințări cu dosare penale artificiale și articole denigratoare în presă plătite cu aproape 12 mii de lei. Din schema de fabricare a dosarelor penale ar face parte un fost general SIE și persoane care, în schimbul a 200 de mii de lei, au promis influență asupra unor magistrați DIICOT și DNA.

Hanț Constantin Dănuț: „Știți că eu îi am pe doi care vi-l băgăm pe cumătru de nu-l mai auziți de el. Știți? Înțelegeți? De asta zic! (...) Viermele mic trebuie omorât repede nu să-l lași să crească! Știi?”

Numele lui Georgescu apare în dosar

Despre persoana care apare în această interceptare, în această anchetă DNA, se spune că l-ar fi angajat pe Călin Georgescu la una dintre firmele lui din Viena pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus controlului judiciar.

Pîrvu-Ularu Silviu: „Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la serviciu în Austria!”

Referitor la acest lucru, avocații lui Călin Georgescu au transmis că nu comentează așa-zise informații pe surse, cu iz de narațiune.

Un alt nivel de presiune a implicat sume astronomice și invocarea structurilor de forță. Fănel Bogoș ar fi plătit un avans de 200.000 de euro - suma totală promisă fiind 300.000 de euro - către două persoane care au pretins că au influență la SRI și SIE. Una dintre acestea l-ar fi șantajat direct pe directorul DSV Vaslui, amenințându-l cu implicarea șefei Parchetului European.

Cel mai sofisticat sistem de influență a fost coordonat de un bărbat, care a pretins că are conexiuni cu Administrația Prezidențială și lideri politici. Acesta este surprins în interceptări când amintește despre faptul că Bogoș ar fi plătit un milion jumătate de euro pentru a i se intermedia o întâlnire cu Ilie Bolojan.

Mihai Aniție: „Pentru că a mers la Bolojan și a mers direct...degeaba, a mai dat un milion jumate' de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost ... pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a confirmat întâlnirea.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului: „Pe 23 septembrie, dl. Mihai Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice (...)Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș (...) A fost sigura dată când premierul s-a întâlnit cu dl Bogoș. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa.”

În acest dosar, acuzațiile sunt de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea autorității. Audierile la DNA Iași continuă și la această oră.

Mark Rutte, în conferința cu Nicușor Dan: România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România

Sursa: Pro TV

Etichete: vaslui, dna, politicieni, influenta, om de afaceri, ferma, coruptie, retea,

Dată publicare: 05-11-2025 19:27

