Cerbu a menţionat că nici până acum nu au fost primite argumente serioase care să înlăture acest set de îndoială.

Viorel Cerbu a fost întrebat, luni, în cadrul interviului susţinut în faţa Secţiei de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, despre competenţa privind investigarea infracţiunilor săvârşite de magistraţi, dacă să fie la parchete nespecializate sau la DNA.

”Am instrumente mai multe cauze cât am fost la DNA care au privit infracţiuni de corupţie comise de magistraţi. Şi aş spune că în această privinţă trebuie să înţelegem, să ne uităm la motivele care au determinat plecarea competenţei de la DNA. Este un motiv suficient pentru ca să înţelegem că înfăptuirea şi în această materie a actului de justiţie trebuie să genereze încredere şi pentru cetăţeni, şi pentru oamenii politici şi pentru ceilalţi actori care concură la înfăptuirea actului de justiţie, inclusiv pentru magistraţi”, a afirmat Viorel Cerbu.

El a explicat că înainte ca această competenţă să plece de la DNA au existat suspiciuni cu privire la corectitudinea procedurilor.

”Cred că în acea perioadă, înainte să plece competenţa de la DNA, au existat anumite percepţii, anumite întâmplări, anumite împrejurări care au generat îndoială, neîncredere, suspiciune cu privire la corectitudinea procedurilor, la legalitatea lor, la loialitatea modului în care se instrumentau acele cauze. A trecut mult timp de atunci, asta se întâmpla în 2018 şi în pofida acestui lucru iată nici în prezent nu am primit nişte argumente serioase, consistente care să înlăture acest de set de îndoială”, a transmis Viorel Cerbu.

El a adăugat că DNA are o capacitate operaţională bună pentru a aduce eficienţă pe acest segment, dar consideră că acest lucru nu este suficient deocamdată.

”Părerea mea în această privinţă este că trebuie să facem o discuţie aplicată, onestă, deschisă cu privire la acele cauze atât în interiorul sistemului judiciar, cred că în primul rând în interiorul sistemului judiciar, dar probabil trebuie să aflăm şi părerea societăţii civile şi în funcţie de rezultatul acestei discuţii să luăm o decizie înţeleaptă prin care să asanăm acel sentiment de neîncredere, acele nemulţumiri, acele suspiciuni şi în acelaşi timp să aşezăm un piedestal solid pentru ceea ce va fi în continuare. Este neîndoielnic despre DNA că deţine o o capacitate operaţional funcţională deosebit de bună pentru a aduce eficienţă pe acel segment, dar nu este suficient pentru acest moment în opinia mea”, a declarat Viorel Cerbu, potrivit News.ro.