Procurorii au stabilit că, înainte de crimă, fata a fost bătută şi agresată sexual, iar bărbatul i-ar fi tăiat gâtul de teamă că aceasta va povesti mamei sale ce s-a întâmplat. Potrivit anchetatorilor, bărbatul, care îi trimitea insistent fetei mesaje telefonice, a urmărit-o după ce a plecat de la fermă şi a tras-o într-un lan de rapiţă, unde a agresat-o fizic şi sexual. Fata a încercat să scape şi chiar şi-a sunat o colegă, care a auzit-o ţipând. În trecut, bărbatul a fost condamnat pentru omor deosebit de grav şi tâlhărie în formă agravată, el fiind eliberat condiţionat anul trecut.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a informat, miercuri, că procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a unui recidivist acuzat de omor calificat, săvârşit pentru a ascunde alte infracţiuni.

Probele au relevat că în 8 mai 2026, în jurul orei 11:00, în afara localităţii Parhida a comunei Tămăşeu, judeţul Bihor, în zona de păşune agricolă, recidivistul a însoţit-o pe adolescenta elevă în clasa a XI‑a la un liceu din Bihor, de la locul de practică şcolară, a tras-o într-un lan de rapiţă din apropierea drumului şi a lovit-o cu palmele, după care a agresat-o sexual.

"În săptămâna 04-08 mai 2026, minora efectua zilnic practică şcolară la o fermă din extravilanul localităţii Parhida. Inculpatul locuia la fermă şi, potrivit probelor, o urmărea insistent pe persoana vătămată pe câmp, deplasându‑se cu bicicleta în zonele în care ştia că aceasta îşi desfăşoară activitatea, deşi minora manifesta disconfort şi refuz faţă de prezenţa acestuia", precizează anchetatorii.

Aceştia adaugă că în acea perioadă inculpatul o apela telefonic în mod repetat, motivv pentru care fata i‑a blocat numărul.

"În dimineaţa zilei de 08.05.2026, inculpatul s‑a deplasat cu bicicleta în zona în care persoana vătămată şi o altă angajată a fermei supravegheau o turmă de capre, lângă o

fântână, rămânând în apropierea lor până în jurul orei 11:00. La acea oră, minora a plecat pe drumul pietruit spre localitatea Parhida, fiind urmată de inculpat cu bicicleta. Martora care a rămas cu turma de capre a auzit‑o pe persoana vătămată cerându‑i inculpatului «să o lase în pace» şi întrebându‑l «ce vrea de la ea», observând că acesta nu o lăsa să înainteze. Ulterior, martora a văzut victima fugind pe drum, urmată de inculpat cu bicicleta, până când cei doi au ieşit din raza sa vizuală", afirmă anchetatorii.

La scurt timp, adaugă sursa citată, adolescenta a apelat o colegă de clasă, care a auzit‑o ţipând: "Zsolti, dă‑mi înapoi telefonul! Lasă‑mă în pace!", după care convorbirea s‑a întrerupt.

"În acest interval, potrivit probelor, inculpatul a tras victima de pe drumul pietruit spre marginea unui lan de rapiţă, unde i‑a aplicat două lovituri cu palma peste faţă, determinând‑o să cadă şi să înceapă să plângă. Minora a încercat să fugă, traversând un teren semănat cu porumb şi intrând într-un alt lan de rapiţă, unde a căzut, suferind o entorsă la glezna dreaptă. În aceste împrejurări, inculpatul a constrâns‑o fizic, introducând‑şi mâna, pe sub haine, în zona inghinală a victimei, acţiune în urma căreia la nivelul regiunii vulvo‑vaginale au fost constatate ulterior escoriaţii şi echimoze", arată anchetatorii.

Potrivit acestora, bărbatul s-a temut că fata îi va povesti mamei sale cele întâmplate, moti pentru care, cu intenţia de a ascunde săvârşirea agresiunii sexuale, a scos un cuţit cu lamă de aproximativ opt centimetri, lovind-o de mai multe ori în gât şi secţionându-i traheea şi venele din zona cervicală.

"Leziunile astfel produse au condus la decesul imediat al minorei la faţa locului. După comiterea faptei, inculpatul a aruncat cuţitul la mică distanţă de cadavru şi s‑a ascuns într‑un alt lan de rapiţă, fiind ulterior depistat de organele de poliţie, având urme de sânge pe îmbrăcăminte şi leziuni autoprovocate", precizează sursa citată.

Procurorii afirmă că, din probele administrate, reiese că inculpatul "a avut discernământ păstrat la momentul comiterii faptelor şi la momentul examinării, neimpunându‑se luarea unor măsuri de siguranţă cu caracter medical".

"Din analiza datelor informatice de la dosar a rezultat caracterul predominant unilateral, insistent şi uneori ameninţător al contactelor iniţiate de inculpat, precum şi faptul că victima îi blocase numărul de telefon. Ansamblul probator a condus la concluzia, dincolo de orice dubiu rezonabil, că inculpatul este autorul actelor de agresiune sexuală urmate de suprimarea vieţii victimei, cu scopul de a împiedica denunţarea faptei de natură sexuală", susţin anchetatorii.

În acest context, bărbatul este acuzat de omor calificat şi agresiune sexuală, fapte comise în stare de "recidivă postcondamnatorie, primul termen al recidivei fiind reprezentat de pedeapsa rezultantă de 20 de ani închisoare aplicată anterior pentru infracţiuni de omor deosebit de grav şi tâlhărie în formă agravată, din executarea căreia a fost liberat condiţionat la data de 30.04.2025, cu un rest de executat de 730 zile".

Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor.