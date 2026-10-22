„În ultimii ani, am progresat în înțelegerea și combaterea bullyingului. Dar regulile și legile, absolut necesare, nu sunt suficiente dacă nu se aplică în viața de zi cu zi”, a subliniat șeful statului, într-o postare pe X, adăugând că este nevoie de o intervenție rapidă la primele semne și de o preocupare constantă pentru cauzele violenței, nu doar pentru consecințele acesteia, care „pot fi devastatoare”.

Potrivit președintelui României, relația de încredere dintre profesori, părinți și copii este esențială. „Un dialog deschis, încrederea și disponibilitatea de a lua în serios ceea ce ne spun copiii pot face diferența înainte ca lucrurile să ajungă într-un punct fără întoarcere”, a menționat Nicușor Dan. El a punctat rolul diriginților, al profesorilor consilieri școlari și al tuturor cadrelor didactice în recunoașterea și semnalarea comportamentelor abuzive, subliniind totodată importanța ca elevii să știe că pot cere ajutor fără teama de represalii sau de victimizare ulterioară.

Mesajul prezidențial a abordat și dimensiunea virtuală a problemei: „Copiii noștri cresc astăzi între două lumi, cea reală și cea virtuală. Pentru mulți dintre ei, granița dintre ele aproape că nu mai există. Violența, hărțuirea și agresivitatea nu mai sunt doar în curtea școlii, ci și pe ecranele pe care le privesc zilnic”.

„Avem nevoie de școli mai sigure, de profesori sprijiniți și pregătiți să intervină, de acces real la consiliere psihologică, dar și de măsuri pentru protecția minorilor în utilizarea spațiului online”, a concluzionat Nicușor Dan, insistând asupra necesității unor soluții care să reiasă din dialogul dintre autorități, specialiști, profesori, părinți și elevi.

Două atacuri cu arme albe într-o săptămână

Joi, un elev în vârstă de 15 ani a intrat înarmat cu o macetă în toaleta liceului „Armand Călinescu” din Pitești, unde și-a atacat doi colegi. Unul dintre elevi a fost rănit și a necesitat îngrijiri medicale, în timp ce agresorul a fost reținut.

Cu doar trei zile înainte de incidentul din Pitești, o profesoară a fost atacată și înjunghiată cu un cuțit de către un elev de 13 ani, la o școală din Bistrița.