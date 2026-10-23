În cursul zilei de vineri, premierul va avea o şedinţă de lucru cu miniştrii şi cu instituţiile responsabile pe tema violențelor din școli.

„Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către şcoală cu frică şi niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la şcoală în siguranţă. Imediat după această şedinţă de guvern voi avea o şedinţă de lucru cu miniştrii şi cu instituţiile responsabile. Vreau să stabilim foarte rapid un plan integrat pentru creşterea siguranţei în şcoli. Vreau să le mulţumesc miniştrilor care au venit deja cu propuneri în această seară, în această noapte. Un plan care să conţină responsabilităţi clare, măsuri de prevenţie, intervenţie rapidă şi sancţiuni ferme pentru actele de violenţă, pentru că nu este suficient să reacţionăm după fiecare incident grav. Trebuie să facem tot ce ţine de noi pentru a preveni astfel de incidente şi astfel de tragedii. Siguranţa copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, o prioritate pentru acest guvern”, a anunţat Niculescu.

Luca Niculescu a transmis un mesaj de solidaritate copiilor şi profesoarei răniţi în incidentele „grave" petrecute în ultimele zile în şcolile din Bistriţa şi din Pitești.

„Le doresc din suflet însănătoşire grabnică, completă şi vreau să ştie atât ei, cât şi familiile lor, că Guvernul României este alături de ei. Aceste cazuri grave de violenţă din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Înţelegem teama, revolta părinţilor şi a profesorilor, pentru că şcoala trebuie să fie un loc în care copiii învaţă, se dezvoltă, se simt protejaţi şi nu un loc în care le este teamă să meargă”, a spus premierul.