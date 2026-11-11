Șeful statului a subliniat că pentru a conduce o ţară trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte dintr-o ţară democratică "nu poate să suplinească diferenţa dintre 30% şi 50%", scrie Agerpres.

„De ce e o iluzie că PNL şi USR, în configuraţia actuală din Parlament, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD, chiar dacă preşedintele i-ar susţine? Bineînţeles, în mod democratic, o parte dintre români susţin PNL şi USR. Mulţi dintre ei m-au votat şi votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi şi, ulterior, pentru a ajunge în poziţia asta. Le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziţia lor este aşa: cea mai bună opţiune de guvernare pentru România este PNL şi USR. Mai spun: PSD este un partid nociv pentru România, are un istoric, îşi protejează clientela. Dar ei mai spun: dacă preşedintele ar fi susţinut cu adevărat PNL şi USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals, pentru că, pur şi simplu, 30% e mai mic de 50%. Ca să guvernezi o ţară trebuie să ai 50% şi niciun preşedinte dintr-o ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa dintre 30% şi 50%. Ăsta este răspunsul foarte simplu”, a declarat Nicuşor Dan într-o conferinţă de presă, la Palatul Cotroceni.

Ce spune despre moţiunea de cenzură

El a dat un răspuns similar la o altă afirmaţie, potrivit căreia putea să împiedice moţiunea de cenzură.

„Acelaşi răspuns: niciun preşedinte din nicio ţară democratică nu poate să împiedice un partid să acţioneze, prin reprezentanţii lui în Parlament, să acţioneze într-un fel sau altul”, a subliniat Nicuşor Dan.

Acesta a comentat şi alte ipoteze vehiculate despre posibilitatea unei guvernări PNL-USR.

„Prima idee - să aducem la guvernare PSD şi AUR, să eşueze şi, după aceea, să aducem PNL şi USR. Şi am răspuns la întrebarea aceasta în detaliu, mai devreme. Asta ar însemna să aruncăm în aer ţara asta, nu cred că e o opţiune. A doua idee în spaţiul public - alegeri anticipate. Din nou am răspuns, am arătat ce ar fi însemnat pentru economia românească, în momentul în care ne aflăm, să facem alegeri anticipate: downgradare foarte rapidă şi scăderea bruscă a nivelului de trai”, a explicat şeful statului.

Cele două variante de guvernare prezentate de preşedinte

Preşedintele a conturat variantele logice de guvernare.

„Nu mai există altă posibilitate logică. Deci eşti minoritar în Parlament, ai două opţiuni: 1 - reuşeşti să formezi o coaliţie majoritară, dar nu vei face tot ce ţi-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliţie; 2 - nu vrei să faci asta, mergi în opoziţie şi speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuze arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”, a transmis Nicuşor Dan.

El a cerut şi o minimă decenţă în privinţa dialogului cu partidele care ar putea veni din partea preşedintelui.

„Şi vreau să mai spun, legat de această chestiune, un singur lucru, într-un registru cumva personal: am văzut mulţi oameni la televizor, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică: 'noi ne luptăm cu PSD, guvernăm în acelaşi timp, ne luptăm şi cu sistemul, ne luptăm şi cu preşedintele, care susţine şi PSD şi susţine sistemul...'. Foarte bine până aici. Dacă n-ar fi fost alţii, în acelaşi timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la preşedinte şi să-i spună: 'N-ai putea să vorbeşti tu cu PSD? Că noi nu putem'. Păi, sau una, sau alta! Bineînţeles că am vorbit cu PSD, dar sau una, sau alta, dacă vrem să avem o minimă decenţă”, a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.