O grupare criminală alcătuită din zeci de persoane, care a vândut în toată Europa, inclusiv în România, mașini daună totală din SUA, dar prezentate aici ca autoturisme second hand, ”aproape noi”, a fost destructurată de Parchetul European, condus de românca Laura Codurța Kovesi.

La cererea Parchetului European (EPPO) din Vilnius (Lituania), ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Infracțiunilor Financiare din Lituania (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba – FNTT), anchetatori din cadrul Oficiului de Investigații Fiscale din Germania (Steuerfahndung) din Dresda și Europol au efectuat peste 40 de percheziții în diferite orașe din Lituania, potrivit unui comunicat transmis de EPPO pe adresa Știrilor ProTV.

Aceasta este a doua serie de măsuri de investigație în cadrul unei anchete privind o organizație criminală care importă mașini accidentate din Statele Unite (SUA) și le revinde după reparații cosmetice, eludând în același timp taxele vamale și TVA.

Operațiunea cu nume de cod „Nimmersatt” (insațiabili, nesătui în limba germană – n.red.), se extinde din SUA până în Rusia, având legături cu Canada, Ungaria, Irlanda și Regatul Unit (UK), precum și cu 12 țări UE din zona EPPO: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Germania, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România și Spania.

În cauză este vorba de o vastă rețea criminală activă în introducerea ilegală de mașini grav avariate din SUA în UE și vânzarea acestora către clienții finali după reparații superficiale, în timp ce fraudează plata taxelor vamale și comit fraude la scară largă în domeniul TVA-ului.

S-au cumpărat de 45 de milioane de euro mașini distruse din SUA pentru revânzare în Europa

Mașinile prezintă, de asemenea, pericole grave pentru siguranța consumatorilor europeni, care, fără să știe, cumpără vehicule periculoase la un preț ridicat.

După cum s-a relatat anterior, o primă serie de percheziții și arestări a avut loc în aprilie 2025, când principalii lideri ai organizației criminale și directorii companiilor implicate au fost arestați.

Atunci a fost confiscată o cantitate mare de informații și au fost identificați noi autori în cadrul acestui grup criminal, ceea ce a dus la arestările actuale.

Miercurea trecută, încă cinci suspecți au fost arestați în regiunea Klaipeda și 25 de persoane reținute pentru interogare, acționând ca persoane fizice, în Lituania. Această prevedere permite revânzătorilor să plătească TVA doar pe marja lor de profit (diferența dintre prețul plătit pentru articol și prețul la care este vândut), atunci când vând bunuri second-hand cumpărate de la persoane fizice.

În acest fel, aceștia achiziționau mașini fără a le înmatricula pe numele lor și le revândeau fără a plăti taxe, rămânând complet cufundați în afacerea ilegală de revânzare a mașinilor. În ultimii cinci ani, se crede că unii dintre acești suspecți dealeri auto au comandat vehicule pentru revânzare în valoare de 45 de milioane de euro.

