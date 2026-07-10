Au contat zilele de arest preventiv, arestul la domiciliu şi cele câştigate prin muncă. Cherecheş nu mai poate ocupa funcţii publice şi mai are un dosar pe rol: trebuie să răspundă pentru fuga lui în Germania, cu câteva ore înainte de pronunţarea sentinţei.

După doi ani și șapte luni de detenție, socotiți din momentul prinderii sale în Germania, Cătălin Cherecheș a ieșit pe poarta Penitenciarului din Baia Mare, zâmbitor și în uralele apropiaților.

Cea cu care s-a îmbrățișat și s-a sărutat îndelung este soția sa - Tabita - la rândul ei condamnată, cu suspendare, pentru complicitate la dare de mită. Pentru un cunoscut, fostul primar a avut la ieșire un cadou: un șirag de mărgele.

Eliberarea condiționată a lui Cătălin Cherecheș a fost propusă, în mai, de comisia Penitenciarului Baia Mare, iar luna trecută Judecătoria Baia Mare a admis solicitarea.

Motivarea instanței în cazul eliberării condiționate

Instanța a calculat că fostul primar are 1.332 de zile considerate executate - din cele aproximativ 1.800 ale pedepsei - peste pragul legal de două treimi - deși efectiv, în spatele gratiilor, a petrecut 799 de zile. Procurorii anticorupție au contestat soluția, însă vineri, Tribunalul Maramureș a respins contestaţia şi a decis, printr-o hotărâre definitivă, ca fostul primar să iasă din închisoare.

Cătălin Cherecheș: „Acum o să mă întrebați ce voi face primul lucru. Primul lucru: mă voi duce la tata la mormânt și al doilea lucru, să mă scuze soția: o să merg să îmi iubesc soția”.

Deși eliberat, fostul edil din Baia Mare nu mai poate ocupa funcții publice până în 2033.

Interdicţia s-ar putea prelungi dacă primeşte o nouă condamnare definitivă.

Luna trecută, Cherecheș a fost condamnat, în primă instanță, la încă un an și patru luni de închisoare, pentru că a fugit din țară, atunci când a primit sentința pentru luare de mită.

Dosarul va fi judecat în septembrie, la Curtea de Apel Cluj.

Răzvan Doseanu, avocat: „Din punct de vedere legal, el se bucură în continuare de prezumția de nevinovăție”.

Fostul primar al municipiului Baia Mare a fost găsit vinovat de luare de mită, printr-o sentință definitivă, în noiembrie 2023, și condamnat la 5 ani de închisoare cu executare.

Procurorii l-au acuzat că a primit bani în schimbul unor decizii luate din funcția de primar cu privire la finanțarea clubului de fotbal al orașului. Separat, instanţele au dispus şi confiscarea a 2,7 milioane de lei din averea lui Cherecheş, bani pe care fostul edil nu i-a putut justifica, în urma verificărilor ANI.

La acea vreme - cu câteva ore înainte de pronunțarea sentinței - Cherecheș a fugit din România folosind cartea de identitate a unei rude. După câteva zile a fost prins, la Augsburg - în Germania, iar în martie 2024 a fost adus în România pentru a-și executa pedeapsa.

Cherecheș va rămâne sub supraveghere până în martie 2028, când i s-ar fi încheiat pedeapsa.