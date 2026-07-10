Totul, după ce magistrații Tribunalului Maramureș au respins contestația procurorilor anticorupție. Hotărârea a fost definitivă, iar Cherecheș e deja acasă. N-a scăpat, însă, de problemele penale.

La ieșirea din Penitenciarul Baia Mare, Cătălin Cherecheș a fost așteptat de soția lui, Tabita.

Cătălin Cherecheș: „Le-am spus și colegilor mei de pușcărie, pușcăria este o binecuvântare, dar depinde ce înveți în această perioadă, pentru că dacă te reinventezi, te reașezi, te regăsești, atunci înseamnă că lucrurile au avut un folos. Înțeleg greșelile pe care le-am făcut și îmi asum.”

Cherecheș nu a vrut, totuși, să comenteze dosarele în care este implicat.

Decizia definitivă a liberării condiționate vine după ce fostul edil a fost audiat astăzi, prin videoconferință, din Penitenciarul Baia Mare. Ședința de judecată a durat aproximativ 20 de minute. Iar magistrații Tribunalului Maramureș au respins, ca nefondată, contestația procurorilor anticorupție și au menținut decizia Judecătoriei Baia Mare de liberare condiționată. Hotărârea a fost una definitivă.

Răzvan Doseanu, avocatul lui Cătălin Cherecheș: „Are zile câștig de muncă, nu are niciun fel de abatere. A depășit cu 5 luni și 2 săptămâni fracția obligatorie de la care se putea libera condiționat.”

Cherecheș, în vârstă de 48 de ani, va rămâne sub supraveghere până pe 18 martie 2028, data la care i se va încheia pedeapsa.

Fostul primar al municipiului Baia Mare a fost condamnat definitiv în 2023, într-un dosar pentru luare de mită, după un proces care a durat 8 ani. El a primit bani în schimbul unor decizii luate din funcția de primar.

Însă, cu doar câteva ore înainte de pronunțarea sentinței, Cherecheș a fugit din România folosind cartea de identitate a unei rude. A fost prins câteva zile mai târziu în Germania și adus în țară pentru executarea pedepsei.

Problemele lui penale nu s-au terminat. Fostul edil a fost trimis în judecată și pentru fuga din țară. În primă instanță, judecătorii l-au condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru trecere frauduloasă a frontierei de stat și fals privind identitatea.

Hotărârea nu este însă definitivă, iar acest dosar va fi judecat pe 22 septembrie, la Curtea de Apel Cluj.