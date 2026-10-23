Completul de judecată este format din magistraţii Cristian Dumitru (preşedinte) şi Daniela Maria Manolache. Cei doi judecători au avut opinii diferite în acest caz, astfel încât se va forma un complet de divergenţă, prin intrarea în componenţa acestuia a unui al treilea magistrat, notează Agerpres.

Situaţia de la Curtea de Apel Bucureşti este tensionată, în condiţiile în care susţinătorii lui Georgescu au ocupat carosabilul, iar traficul a fost oprit pe Splaiul Independenţei.

Pe 13 octombrie, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Georgescu o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, însă decizia a fost atacată de DIICOT.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Judecătorii nu se înțeleg, din nou, în cazul lui Călin Georgescu

Aceasta nu este prima dată în același dosar în care judecătorii nu ajung la un consens din prima și apelează la un coleg. Astfel, la finalul lunii septembrie, atunci când a fost decisă arestarea pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu, completul de judecată format din judecătoarele Violeta-Elena Georgescu-Ashemimry (șefa Secției I penală de la CAB) și Cristina Grecu, nu a reușit să se pună de acord în legătură cu măsurile preventive care trebuie aplicate lui Georgescu.

În consecință, s-a format un complet de divergență, prin intrarea unui al treilea magistrat, în persoana lui Dragoș Mirea, care a înclinat balanța în sensul aplicării arestului preventiv.