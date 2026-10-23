Potrivit surselor judiciare, Burcea a fost chemat să dea o declarație în calitate de martor. Conform informațiilor din presa centrală, Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”, este un fost luptător în Legiunea Străină care ar fi colaborat cu Eugen Sechila, considerat liderul unei mișcări neo-legionare din România. De asemenea, acesta ar figura ca asociat într-o firmă alături de Dorina Mihai, o persoană ce ar avea legături cu militari ceceni și personaje din Federația Rusă.

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat că i-ar fi solicitat unui bărbat să scaneze imobilul din Mogoșoaia pentru a depista eventuale dispozitive de înregistrare amplasate de anchetatori. Acuzațiile reținute de procurori vizează operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice , precum și tentativa la infracțiunile de alterare a integrității datelor informatice și perturbare a funcționării sistemelor informatice.

Potrivit unui comunicat de presă emis miercuri de DIICOT, „din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 de ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT - Structura Centrală), a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum şi alterarea datelor informatice ori perturbarea funcţionării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică”.

Demersul ar fi avut loc la scurt timp după ce, în data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat o percheziție domiciliară la respectiva proprietate, în cadrul unei cauze penale în care fuseseră deja dispuse măsuri de supraveghere tehnică, aspecte cunoscute de cei doi suspecți.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice şi perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voinţa suspecţilor. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală”, au precizat anchetatorii.