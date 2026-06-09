În același dosar, magistrații Curții de Apel Cluj i-au condamnat pe alți patru polițiști, tot cu suspendare. Decizia nu este definitivă.

Corespondent Știrile PRO TV: „Chestorul Mihai Rus a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe o durată de 4 ani, pentru complicitate la abuz în serviciu. Acesta trebuie să facă și 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Condamnări cu suspendare au primit și ceilalți patru polițiști.

În iunie anul trecut, chestorul de poliție Mihai Rus a fost reținut pentru complicitate la abuz în serviciu. Șeful Inspectoratului Județean de Poliție Cluj ar fi fost surprins de un echipaj de la rutieră gonind cu mașina personală prin Cluj-Napoca. Radarul l-ar fi prins cu 110 kilometri pe oră, într-o zonă în care limita era de doar 50 de kilometri pe oră. Doar că, în loc să-l amendeze și să îi suspende permisul de conducere, cei doi agenți care l-au prins ar fi acceptat să îl protejeze.

După o serie de percheziții, cinci polițiști, printre care și șeful Inspectoratului, au ajuns în fața instanței cu acuzații de complicitate la abuz în serviciu.”