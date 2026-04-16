Decizia a fost luată în baza unei hotărâri a Instanței supreme prin care s-a stabilit că polițiștii de la Direcția Generală Anticorupție (DGA) nu mai pot ancheta funcționari publici sau politicieni, informează Agerpres.

În iulie 2025, Bogdan Crefelean a primit la Tribunalul Ilfov o pedeapsă de un an și trei luni închisoare cu suspendare pentru trafic de influență.

Ancheta în cazul lui a fost efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiști de la DGA.

Tot în 2025, un complet (RIL) de la Instanța supremă a dat o decizie prin care s-a stabilit că lucrătorii poliției judiciare din cadrul Direcției Generale Anticorupție nu mai pot efectua, prin delegare de la Parchet, anchete penale în dosare care vizează funcționari publici sau politicieni, cu excepția cazurilor în care sunt implicați angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, cum ar fi polițiști, jandarmi sau pompieri.

În baza acestei decizii a ICCJ, Bogdan Crefelean a atacat sentința de condamnare la Curtea de Apel București, instanță care a anulat joi toate actele de la dosar (procesul verbal care consemna prinderea în flagrant a lui Crefelean când primea 1.500 de lei pentru a face trafic de influență, înregistrări audio-video, fotografii, declarații date de martori și denunțători, măsuri de supraveghere), magistrații invocând faptul că au fost întocmite de polițiști de la DGA.

'Admite apelul declarat de către apelantul-inculpat Crefelean Bogdan. Desființează, în totalitate, sentința penală apelată și, pe fond, rejudecând: În baza art.281 alin.1 lit b1 Cpp rap. la art.102 alin.2 - 4 Cpp cu referire la decizia nr. 8/16.06.2025 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii și decizia nr. 802/05.12.2017 pronunțată de Curtea Constituțională, admite excepția nulității absolute invocată de apelantul-inculpat și, în consecință, constată nulitatea absolută a următoarelor acte de urmărire penală și mijloace de probă, dispunând excluderea lor din categoria mijloacelor de probă', se arată în decizia Curții de Apel București.

Cum la dosar nu a mai rămas nicio probă, judecătorii au decis achitarea fostului consilier AUR pe motiv că 'fapta nu există'.

Bogdan Crefelean, fost șef de cabinet al deputatei AUR Gianina Șerban, a fost prins în flagrant de DGA în octombrie 2023, când primea 1.500 de lei pentru a face trafic de influență.

El a fost denunțat de un alt membru AUR, care a reclamat că Bogdan Crefelean i-ar fi cerut banii pentru a-l ajuta să participe la un congres de la Bruxelles.

'La data de 22.10.2023, inculpatul, consilier la cabinetul parlamentar al unui deputat, i-a pretins suma de 1.500 de lei unui martor, membru al unui partid politic, pentru a-l trece pe lista de participanți la un congres ce urma să aibă loc la Bruxelles și pentru a interveni la membri din structura centrală a partidului în scopul asigurării participării acestuia la congresul respectiv, iar la data de 23.10.2023, în jurul orei 18:20, în timp ce se afla în fața locuinței sale din Bragadiru, inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de bani pretinsă', anunța, la acea vreme, Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

După ce consilierul a fost prins în flagrant, AUR a anunțat că l-a exclus pe Bogdan Crefelean din partid.