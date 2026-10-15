Anchetatorii spun că deflagrația s-a produs din cauza unei acumulări de gaze provenite dintr-un rezervor cu GPL, aflat în curtea uneia dintre case. Alte șapte locuințe au fost afectate de suflul exploziei.

Era 5 și 50 de minute dimineața când explozia a zguduit comuna Sihla din județul Vrancea. Două case și un adăpost de animale gol au fost rase de pe fața pământului. Într-una nu locuia nimeni, iar în cea din care a pornit deflagrația, proprietarul - un bărbat de 53 de ani - se pregătea să plece la serviciu. Omul a fost aruncat de suflu și a suferit răni și arsuri.

Femeie: „Era dezastru, zburau bolovanii pe sus ca rachetele. Cică dimineața voia să plece la serviciu, să își facă băiatul o cafea... de la suflul ăla mare l-a azvârlit tocmai în mașina aia, prin molozul ăsta.”

Corespondent PROTV: „Suntem în curtea casei care era lipită de imobilul unde a avut loc explozia; suflul a fost atât de puternic încât această casă a fost și ea distrusă în totalitate.”

Localnic: „Aici nu mai stătea bătrâna, fiind invalidă au luat-o copiii la oraș, iar dumnealui cică a ieșit pe picioare sau că l-a aruncat suflul afară.”

Proprietarul casei unde s-a produs explozia avea în spatele locuinței un rezervor cu GPL pentru încălzirea casei și a bucătărie - spun anchetatorii. Rezervorul fusese încărcat recent și avea o capacitate totală de 1750 de litri. În locuința lui s-ar fi produs o acumulare de gaze care a dus la producerea deflagrației.

Bărbat: „O neregulă a fost, că altfel nu se întâmpla așa ceva.”

Radu Modreanu, primarul Comunei Sihla: „Din câte știu, deținea o butelie de gaz, un volum mare, după urmările astea...”

Rezervorul cu GPL nu a fost distrus în explozie.

Corespondent PROTV: „Acesta este rezervorul cu gaz de unde se alimenta întreaga casă; rezervorul a fost încărcat, ne spuneau oamenii din localitate, în urmă cu două zile.”

Alte șapte case din apropiere au fost afectate de suflul puternic.

Localnic: „Când am ieșit afară, ușa din față era în camera ailaltă, geamurile toate sparte, în curte numai cărămizi și tocuri de geam și uși...”

Bărbatul rănit are arsuri pe 40% din suprafața corpului. A fost operat și stabilizat, spun medicii. Lucra în construcții și locuia singur.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugere din culpă și vătămare corporală din culpă.