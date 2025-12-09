Doi bătrâni din Capitală, păcăliți cu drame inventate de o femeie din Ilfov. Suma pe care a reușit să o obțină de la ei

09-12-2025 | 17:22
O femeie din Ilfov bănuită de înșelăciune a obținut peste 3.000 de euro în câteva luni de la doi bătrâni.  

Andreea Marinescu

Cu lacrimi în ochi, le-a spus celor doi povești inventate, doar ca să le ia economiile. Polițiștii au intrat însă pe fir, iar suspecta dă acum explicații pentru acuzațiile care i se aduc.

Femeia de 37 de ani, spun polițiștii, ar fi știut exact ce strategie să aplice în cazul victimelor sale, doi bătrâni de 81 și 78 de ani din Capitală. Drame inventate, spuse convingător, despre copii bolnavi și medicamente de care au nevoie urgent, i-au băgat în buzunar 15.000 de lei.

Nu cerea bani o singură dată, ci recurgea la povestea lacrimogenă în repetate rânduri, cât să îi emoționeze pe bătrânii dornici să îi ofere un sprijin.

Polițiștii au aflat despre caz după ce una dintre victime a rămas fără 12.000 de lei și a depus plângere, iar la dosar au apărut rapid și imaginile surprinse pe camerele de supraveghere ale băncilor unde femeia îi însoțea pe bătrâni ca să scoată banii.

Suspecta e recidivistă, condamnată pentru furt, iar banii i-ar fi cheltuit. Acum e audiată de polițiști și urmează să ajungă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru înșelăciune în forma continuată.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 09-12-2025 17:22

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atrage atenţia asupra unei noi tentative de înşelătorie care circulă online sub forma unei aşa-zise citaţii oficiale.

