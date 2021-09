DNA anchetează ”in rem” achizițiile de vaccinuri anti-Covid

Getty

DNA anchetează felul în care autoritățile au achiziționat vaccinurile anti-Covid, de la declanșarea pandemiei până în prezent.

”Pe rolul DNA a fost înregistrat un dosar penal având ca obiect modalitatea de achiziționare a dozelor de vaccinuri anti-COVID19, de la declanșarea pandemiei până în prezent”, a transmis marți DNA.

Procurorii precizează că ”urmărirea penală se desfășoară cu privire la faptă (“in rem”), respectiv abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul. Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat”.

Potrivit DNA, ”această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”.

”Alte informații referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziție în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001”, a mai transmis DNA.

România a comandat 120 de milioane de doze ș ia folosit mai puțin de 5,4 milioane

România nu a cumpărat vaccinuri, ci le-a comandat pe baza strategiei asumate la nivelul Uniunii Europene, care prevede și eventuala donare sau revânzare a serurilor, a declarat premierul Florin Cîțu în iulie 2021.

Numărul total al dozelor care au ajuns și urmează să mai ajungă în România este de 120 de milioane.

"Nu le-am cumpărat, sunt comandate aceste doze şi nu sunt pentru un an, sunt pentru mai mulţi ani. Pentru că de la început s-a ştiut clar că pandemia poate nu trece în primul an şi poate e nevoie de doze pe următorii ani. Aceste doze sunt şi pe anul viitor", afirma Cîțu.

Potrivit acestuia, preţul total al dozelor va fi cunoscut atunci când România va trebui să le achite.

România a primit până acum circa 18,5 milioane de doze de vaccin anti-Covid, din care a folosit doar o treime, în condițiile în care până acum s-au vaccinat aproximativ 5,4 milioane de români.

Pe de altă parte, țara noastră a donat 2,1 milioane de doze și vândut alte 2,2 milioane de doze.