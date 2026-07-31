Decizia Curții de Apel vine după ce preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat marţi că PSD a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri şi a sesizat instanța pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul interimar.

„Partidul Social Democrat a depus, ieri, plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate în şedinţa Guvernului din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor opt hotărâri contestate, concomitent. Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile. În total au fost depuse 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”, a spus Sorin Grindeanu, la Parlament.

El a precizat că parcurgerea procedurii prealabile a fost obligatorie, însă legea permite sesizarea instanţei cu o cerere separată de suspendare fără a aştepta răspunsul Guvernului.

„Acesta este şi motivul pentru care astăzi PSD sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate, iar pentru cea încă nepublicată - de îndată ce va fi publicată. Din cele 12 HG-uri, 11 HG-uri au fost publicate în Monitorul Oficial şi au putut fi contestate la CAB. Aşteptăm şi publicarea HG privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii”, a subliniat liderul PSD.

Deciziile au fost luate joi şi se referă la mai multe acte normative adoptate de Executiv recent. Una dintre acestea prevede instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

O altă hotărâre vizează aprobarea procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap.

Minutele deciziilor, care sunt executorii de drept:

„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 545/2026 pentru modificarea anexei 3 la Hotărârea Guvernului 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului 1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.588 din 17 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiată cererea de intervenţie. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti”.

„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 546/2026 privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau organizaţii internaţionale de schimb de organe în anul 2026, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 587 din 17 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti”.

„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 547/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 784/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare Agricolă Lovrin şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 21 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti”.

„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 509/2026 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 544 din 2 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti”.

„Suspendă executarea Hotărârii Guvernului 569/2026 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.614 din 28 iulie 2026, până la pronunţarea instanţei de fond asupra acţiunii în anularea actului. Respinge ca neîntemeiate cererile de intervenţie. Executorie de drept. Cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti”.

„Dispune suspendarea HG 571/2026, până la pronunţarea instanţei de fond. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenţie accesorie. Executorie de drept. Recursul nu este suspensiv de executare. Cu recurs, în termen de 5 zile de la comunicare, ce se depune la Curtea de Apel Bucureşti”.