Cum s-a apărat în instanță unul dintre ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj pentru Rusia. Decizia instanței

Stiri Justitie
28-10-2025 | 19:17
×
Codul embed a fost copiat

Cei doi ucraineni arestați, pentru că, la îndemnul serviciilor secrete rusești, ar fi pus la cale sabotarea unei firme de curierat din Capitală și ar fi provocat astfel un incendiu de proporții, au încercat marți să scape din arest.

autor
Ovidiu Oanță

În speranța că va obține eliberarea, unul dintre suspecți susține că ar fi fost ademenit cu bani să călătorească în România.

Cei doi suspecți – unul de 21 de ani, celălalt de 24, originari dintr-o zonă din Ucraina ocupată de ruși – au fost duși la sediul instanței supreme de o escortă înarmată a Poliției.

Amândoi au contestat mandatele de arestare preventivă emise de Curtea de Apel, la scurt timp după ce au fost capturați în trafic de ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate.

Se întâmpla la câteva ore după ce, filați fiind, pirotehniștii Serviciului Român de Informații au descoperit dispozitive explozive artizanale în două colete depuse la sediul din București al celei mai mari companii ucrainene de curierat.

Citește și
SRI
Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie

Dispozitivele artizanale, care puteau fi detonate de la distanță – accidental sau intenționat – au fost dezamorsate înainte să provoace victime și pagube materiale însemnate.

Procurorii cred că cei doi ucraineni ar putea fugi din țară dacă sunt eliberați

Judecătorul care a emis mandatele pe numele celor doi ucraineni susține că încătușarea lor este absolut necesară. Atât serviciile secrete, care au lucrat în această operațiune ce a dus la arestări inclusiv în Polonia, cât și procurorii DIICOT au strâns dovezi conform cărora suspecții au amenințat securitatea națională a României. Există și riscul de a fugi din țară dacă sunt eliberați.

„Toate susţin suspiciunea deplasării cu intenţia de a comite acte de diversiune prin distrugere, prin incendiere, a sediului Nova Post din Bucureşti, prin depunerea a două colete care conţineau dispozitive incendiare confecţionate artizanal, scopul fiind distrugerea prin incendiere a respectivului sediu, care se afla la parterul unei clădiri de şapte etaje, într-o zonă aglomerată”, explică procurorii.

Chiar și așa, ucrainenii au contestat arestarea la Înalta Curte de Casație. Fără succes însă.

Corespondent Știrile ProTV: „În fața instanței de judecată, doar unul dintre cei doi suspecți ucraineni a acceptat să dea declarații și a aruncat vina pe prietenul său, spunându-le judecătorilor că ar fi fost ademenit cu o sumă de bani să participe la această cursă de curierat și dând de înțeles că el nu știa că în colete sunt dispozitive exploziv-incendiare artizanale.”

Între timp, procurorii DIICOT și omologii lor polonezi continuă ancheta în încercarea de a identifica și alți suspecți ucraineni recrutați de Federația Rusă pentru a pune în aplicare sabotaje în țări din estul Europei.

Miza – susțin autoritățile de la București și Varșovia – ar fi subminarea eforturilor de susținere a Ucrainei în războiul provocat de Rusia.

Ucraineni arestați pentru tentativă de sabotaj: Unul dintre suspecți dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit

Sursa: Pro TV

Etichete: ucraineni, sabotaj,

Dată publicare: 28-10-2025 19:17

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
NEWS ALERT Tragic! Fotbalistul lui Inter a omorât un om în scaun cu rotile. Cristi Chivu și-a anunțat decizia
Citește și...
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie
Stiri Justitie
Ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj în București au contestat arestul preventiv. ÎCCJ dezbate cererea pe 28 octombrie

Doi ucraineni acuzați că au vrut să incendieze o firmă de curierat contestă măsura arestului preventiv. ICCJ judecă cererea pe 28 octombrie.

România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile
Stiri actuale
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

SRI, DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, alături de serviciile secrete din Polonia au dejucat un complot rusesc care viza trimiterea de colete explozive. Doi ucraineni au fost arestați în România în acest caz.

Recomandări
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”
Stiri Politice
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”

Liderii Coaliției s-au întâlnit din nou marți pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, după ce CCR a respins proiectul Guvernului Bolojan.

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”
Stiri actuale
Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

Este anchetă la Spitalul Județean din Buzău după ce în această dimineață, o doctoriță de 37 de ani a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității sanitare.

Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”
Stiri externe
Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze atacuri intense asupra Fâșiei Gaza, după ce a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul negociat de SUA.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 28 Octombrie 2025

57:39

Alt Text!
La Măruță
28 Octombrie 2025

01:29:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 28 Octombrie 2025

01:51:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28