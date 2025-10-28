Cum s-a apărat în instanță unul dintre ucrainenii acuzați de tentativă de sabotaj pentru Rusia. Decizia instanței

Cei doi ucraineni arestați, pentru că, la îndemnul serviciilor secrete rusești, ar fi pus la cale sabotarea unei firme de curierat din Capitală și ar fi provocat astfel un incendiu de proporții, au încercat marți să scape din arest.

În speranța că va obține eliberarea, unul dintre suspecți susține că ar fi fost ademenit cu bani să călătorească în România.

Cei doi suspecți – unul de 21 de ani, celălalt de 24, originari dintr-o zonă din Ucraina ocupată de ruși – au fost duși la sediul instanței supreme de o escortă înarmată a Poliției.

Amândoi au contestat mandatele de arestare preventivă emise de Curtea de Apel, la scurt timp după ce au fost capturați în trafic de ofițerii de la Combaterea Crimei Organizate.

Se întâmpla la câteva ore după ce, filați fiind, pirotehniștii Serviciului Român de Informații au descoperit dispozitive explozive artizanale în două colete depuse la sediul din București al celei mai mari companii ucrainene de curierat.

Dispozitivele artizanale, care puteau fi detonate de la distanță – accidental sau intenționat – au fost dezamorsate înainte să provoace victime și pagube materiale însemnate.

Procurorii cred că cei doi ucraineni ar putea fugi din țară dacă sunt eliberați

Judecătorul care a emis mandatele pe numele celor doi ucraineni susține că încătușarea lor este absolut necesară. Atât serviciile secrete, care au lucrat în această operațiune ce a dus la arestări inclusiv în Polonia, cât și procurorii DIICOT au strâns dovezi conform cărora suspecții au amenințat securitatea națională a României. Există și riscul de a fugi din țară dacă sunt eliberați.

„Toate susţin suspiciunea deplasării cu intenţia de a comite acte de diversiune prin distrugere, prin incendiere, a sediului Nova Post din Bucureşti, prin depunerea a două colete care conţineau dispozitive incendiare confecţionate artizanal, scopul fiind distrugerea prin incendiere a respectivului sediu, care se afla la parterul unei clădiri de şapte etaje, într-o zonă aglomerată”, explică procurorii.

Chiar și așa, ucrainenii au contestat arestarea la Înalta Curte de Casație. Fără succes însă.

Corespondent Știrile ProTV: „În fața instanței de judecată, doar unul dintre cei doi suspecți ucraineni a acceptat să dea declarații și a aruncat vina pe prietenul său, spunându-le judecătorilor că ar fi fost ademenit cu o sumă de bani să participe la această cursă de curierat și dând de înțeles că el nu știa că în colete sunt dispozitive exploziv-incendiare artizanale.”

Între timp, procurorii DIICOT și omologii lor polonezi continuă ancheta în încercarea de a identifica și alți suspecți ucraineni recrutați de Federația Rusă pentru a pune în aplicare sabotaje în țări din estul Europei.

Miza – susțin autoritățile de la București și Varșovia – ar fi subminarea eforturilor de susținere a Ucrainei în războiul provocat de Rusia.

