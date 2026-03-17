Avizele pentru numirile lui Alex Florenţa şi Marius Voineag au fost amânate din nou. Până acum, trei dintre magistraţii propuşi de ministrul Justiţiei au primit aviz negativ.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei MARINELA MINCĂ, procuror în cadrul acestei structuri specializate. (majoritate: 1 vot da, 5 voturi)”, anunţă CSM.

Avizele CSM sunt consultative, decizia finală revenindu-i preşedintelui Nicuşor Dan.

În cazul procurorului Marius Ionel Ştefan, avizul a fost favorabil.

„Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a domnului MARIUS-IONEL ŞTEFAN, procuror în cadrul acestei structuri specializate. (majoritate: 5 voturi da, 1 vot nu)”, informează CSM.

Avizarea propunerii ministrului Justiţiei de numire în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a lui Alex Florenţa, în prezent procuror general, precum şi avizul referitor la propunerea de numire a actualului şef DNA Marius Voineag în funcţia de adjunct al procurorului general au fost amânate pentru o şedinţă viitoare, în ambele cazuri, înregistrându-se egalitate la votul din cadrul Secţiei pentru Procurori a CSM.

Interviurile de la CSM cu magistraţii nominalizaţi pentru conducerile DNA, DIICOT şi Parchetului General s-au încheiat.

Au primit avize favorabile Codrin-Horaţiu Miron - propus procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Viorel Cerbu propus în funcţia de procuror-şef al DNA şi Marius Ionel Ştefan, propus adjunct la DNA.

Avize negative au primit Cristina Chiriac, propusă procuror şef al Parchetului ICCJ, Gil Julien Grigore Iacobici, propus adjunct la DIICOT şi Marinela Mincă propusă adjunct la DNA.

