A fost un vot de 6 la 3 înclinat de doi judecători care au ales să schimbe tabăra în ultimul moment. Acum, România încearcă să salveze cele 231 de milioane de euro pe care Comisia Europeană ni le oferea dacă facem reforma la timp. La auzul veștii, președinta Înaltei Curți, Lia Savonea, ne-a transmis că va folosi toate căile de atac legale, inclusiv sesizarea instituțiilor europene.

Sedința Curții Constituționale a început fără mari așteptări.

Totuși, la final a venit vestea. După șase ședințe presărate cu contre, plecări din timpul dezbaterilor și un concediu paternal, cei nouă judecători n-au mai putut amâna pronunțarea și au decis: Legea pensiilor speciale ale magistraților este constituțională.

Sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție a fost respinsă de CCR.

Curtea Constituțională a stabilit că Guvernul și-a angajat răspunderea asupra Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu cu respectarea art.114 din Constituție, întrucât a reglementat un domeniu omogen de relații sociale și a justificat atât urgența, cât și necesitatea adoptării legii.

Curtea a stabilit că justificările Înaltei Curți de Casație și Justiție nu pot duce la o decizie de neconstituționalitate asupra legii. Votul a fost de 6 la 3 după ce Mihai Busuioc, propus judecător de PSD anul trecut, și Mihaela Cicochină, numită la Curte în 2022 de fostul președinte Klaus Iohannis, au schimbat tabăra.

Într-o reacție pentru Știrile PRO TV, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție spune că nu renunță: „Slăbirea protecției constituționale este un aspect neașteptat, profund îngrijorătoare și necesită o reacție instituțională fermă. Independența justiției este un principiu fundamental, iar ÎCCJ va utiliza toate mijloacele legale și instituționale pentru a o apăra, inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente”.

Consiliul Superior al Magistraturii anunță că „Acest nou cadru legislativ va produce efecte grave asupra funcţionării sistemului judiciar. Creşterea din nou a vârstei de pensionare a magistraţilor şi eliminarea pensiei de serviciu nu doar că riscă să genereze plecări din sistemul judiciar, ci transformă profesia de magistrat într-una neatractivă pentru noile generaţii de profesionişti ai Dreptului”.

Corespondent PRO TV: „Legea care reformează pensiilor magistraților prevede creşterea etapizată a vârstei de pensionare la 65 de ani, iar cuantumul pensiei nu va mai putea depăşi 70% din indemnizaţia netă primită în ultima lună de activitate. Acum, pentru ca legea să intre în vigoare mai trebuie doar să primească verde de la președințele Nicușor Dan, adică să fie promulgată in Monitorul Oficial”.

La răndul sau, președintele României a transmis că: „Recalibrarea modului de calcul al acestor pensii este un gest de echitate, așteptat de societatea noastră. Asigur toți magistrații că munca lor este respectată, iar importanța lor în arhitectura statului este pe deplin recunoscută”.

Iar premierul Ilie Bolojan a declarat că: „Am luptat pentru principiul că privilegiile nejustificate nu-și au locul într-un sistem public. Reforma pensiilor magistraților are și o componentă financiară. Cele 230 de milioane de euro aferente jalonului PNRR. Imediat ce legea va fi promulgată vom continua toate demersurile pentru a evita pierderea banilor”.

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat pe Facebook că România urmează să transmită către Comisia Europeană dovada îndeplinirii jalonului. Totodată, va depune toate eforturile diplomatice, formale și informale, pentru a încerca să salva situația.

Partenerii din coaliția de Guvernare au salutat și ei decizia CCR.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Am făcut un apel și eu să se ia o decizie, bine că s-a închis azi acest subiect. De acum încolo este treaba domnului ministru Pîslaru să își facă treaba de ministru și să nu pierdem acei bani de care am tot vorbit”.

Dominic Fritz, președintele USR: „Această reformă deschide calea și pentru alte reforme, care să taie din privilegii, care să reducă din interesele speciale din România”.

Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al UDMR: „Eu sunt bucuros că, până la urmă, rațiunea a învins și la CCR și, după părerea mea, au luat o decizie foarte bună”.

16 ani statul s-a luptat să modifice sau să taie pensiile speciale ale magistraților, însă până astăzi s-a lovit de bariera CCR.