Comandamentul Central al Armatei americane a anunțat că a lansat atacuri, în cursul nopții, asupra sudului Iranului, în "legitimă apărare". Au fost vizate lansatoare de rachete și ambarcațiuni care încercau să plaseze mine în Strâmtoarea Ormuz.

Michael Clarke, analist de securitate Sky News: „În mod clar au vrut să le transmită un semnal iranienilor. Nu mai faceți asta. Opriți pregătirile pentru noi acțiuni militare. Și că diplomația nu este singura opțiune”.

Șeful diplomației de la Washington susține însă că bombardamentele de azi-noapte nu compromit negocierile.

Marco Rubio, secretarul de stat al SUA: „Cred că avem o înțelegere solidă (cu iranienii) despre cum ar trebui să arate proiectul de acord. Dar, ca întotdeauna când miza e atât de mare, va mai dura câteva zile până când vom rezolva divergențele cu privire la câte un cuvânt ori propoziție din document. Trebuie să trecem prin asta dacă e să obținem un acord. Fie obținem un acord bun, fie nu va fi niciun acord”.

De partea cealaltă, Iranul a promis că "nu va lăsa fără răspuns niciun act de agresiune". Ministrul de Externe de la Teheran a denunțat ceea ce a numit o "încălcare flagrantă" a încetării focului de către "armata americană teroristă".

Iar Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că au dreptul să răspundă ori de câte ori forțele americane încalcă armistițiul.

Și, într-un mesaj care îi este atribuit, liderul suprem al Iranului avertizează că America nu va mai avea refugiu sigur în Orientul Mijlociu.

Sally Lockwood, corespondent Sky News: „Această nouă escaladare din Strâmtoarea Ormuz are loc în același timp cu desfășurarea unor eforturi diplomatice intense. Așadar, astfel de incidente sporesc, cu adevărat dramatic, mizele; orice fel de eroare de calcul și armistițiu s-ar putea prăbuși, într-un moment în care s-ar putea înregistra, potențial, cel mai mare progres diplomatic de până acum în acest război”.

Potrivit informațiilor obținute de Axios, proiectul de acord discutat include doar formulări generale despre programul nuclear iranian, urmând ca detaliile să fie negociate ulterior.

Totuși, în mod public, președintele Trump insistă că acordul de pace va impune Iranului să renunțe la uraniul îmbogățit.

"Praful nuclear va fi predat imediat Statelor Unite, pentru a fi adus acasă și distrus, ori, preferabil, în colaborare și coordonare cu Republica Islamică Iran, va fi distrus la fața locului sau într-o altă locație acceptabilă.”, a scris liderul american pe rețeaua lui de comunicare.