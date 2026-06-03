”Forţele Navale Române au neutralizat miercuri, 3 iunie, la ora 17.40, o mină marină de tip YaRM (anti-desantare), descoperită pe plaja dintre localităţile Vama Veche şi 2 Mai. Obiectul a fost raportat printr-un apel la numărul de urgenţă 112 în jurul orei 14.45”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au menţionat că scafandrii militari EOD, specializaţi dispozitivele explozive, s-au deplasat, începând cu ora 15.45, la locul indicat de către reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea, care au pus în aplicare procedurile specifice de securizare a zonei şi de distrugere a minei.

De la începutul războiului din Ucraina, Forţele Navale Române au neutralizat nouă dintre cele 156 de mine marine descoperite în bazinul Mării Negre.