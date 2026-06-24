Conform sursei citate, în perioada 20.01.2024–22.12.2025, ”inculpatul S.I., în vârstă de 58 de ani, în mod continuu, prin intermediul postului de radio online „Radio Camarad”, administrat de acesta și accesibil prin două website-uri găzduite pe servere din afara teritoriului României, a utilizat în public simboluri legionare, a promovat idei, concepții și doctrine legionare, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului de documente, discursuri, cântece și materiale propagandistice, cu caracter legionar și antisemit”.

De asemenea, procurorii spun că el a promovat cultul unor persoane asociate Mișcării Legionare și vinovate de săvârșirea de crime de război, a justificat și legitimat această organizație, a negat, contestat, minimalizat și distorsionat Holocaustul, crimele istorice și represiunile antievreiești, precum și a desfășurat o activitate de propagandă menită să reabiliteze și să promoveze Mișcarea Legionară și ideologia acesteia în spațiul public.

Astfel, el a fost trimis în judecată, sub măsura controlului judiciar, și sesizarea Judecătoriei Sectorului 6 București cu privire la o persoană fizică, sub aspectul comiterii infracțiunilor de:

▪ utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

▪ promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;

▪ negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, săvârșită printr-un sistem informatic;

▪ promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite.