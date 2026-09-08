Construit în 2008, Hotelul Miraj are regim de înălțime S+P+2E+M și o amprentă la sol de aproximativ 810 metri pătrați.

Clădirea are o arhitectură inspirată de specificul montan al zonei, cu piatră, lemn și tencuială rustică, fiind înconjurată de vegetație matură.

Unitatea de cazare cuprinde 30 de camere, cu suprafețe între 17 și 19 metri pătrați, și patru apartamente, fiecare având mai mult de 30 de metri pătrați. Toate camerele și apartamentele au baie proprie și sunt mobilate și echipate pentru funcționarea în regim hotelier.

Proprietatea are restaurant și spa

Hotelul include un restaurant cu 110 locuri, amenajat în mai multe spații interconectate. Bucătăria este profesională și este însoțită de spații pentru depozitarea alimentelor, camere frigorifice, o zonă pentru veselă și mașină de spălat vase.

La parter se găsesc un bar și un spațiu comercial. Printre facilitățile hotelului se mai numără o sală de conferințe, o sală de fitness și o saună.

Clădirea este prevăzută cu lift pentru oaspeți și sisteme de climatizare. La subsol se află spălătoria, camerele tehnice și centrala termică.

În exterior, proprietatea are un foișor rustic din lemn, destinat servirii mesei și activităților în aer liber.

Terenul oferă posibilități de dezvoltare

Hotelul este amplasat pe un teren de 6.347 de metri pătrați, în timp ce clădirea ocupă aproximativ 810 metri pătrați.

Potrivit prezentării proprietății, suprafața terenului ar putea permite dezvoltarea unor noi facilități, în funcție de reglementările urbanistice aplicabile. Printre variantele menționate se află extinderea capacității hoteliere sau adăugarea unor facilități de wellness, leisure, evenimente ori alte funcțiuni complementare.

Astfel, proprietatea este prezentată nu doar ca un hotel funcțional, ci și ca una care oferă posibilități de dezvoltare ulterioară.

Hotelul este aproape de principalele atracții

Hotelul Miraj se află la aproximativ 1,3 kilometri de Telescaunul Lupului și Alpin Bike Center. Centrul stațiunii Poiana Brașov este situat la aproximativ 1,6 kilometri, iar principalele pârtii și instalații de transport pe cablu se află la aproximativ 1,5-3 kilometri, în funcție de punctul de acces.

Poiana Brașov și-a extins în ultimii ani oferta turistică și în afara sezonului de schi. Activitățile montane de vară, ciclismul, wellness-ul, evenimentele și turismul corporate contribuie la atragerea turiștilor pe tot parcursul anului.

Dezvoltarea Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav a îmbunătățit, de asemenea, accesibilitatea regiunii.

Proprietatea este listată la 4.200.000 de euro, iar vânzarea este gestionată de Romania Sotheby's International Realty. Anunțul de vânzare a fost publicat la începutul lunii septembrie.