Polițiștii din Brașov fac 24 de percheziții în București și șapte județe, într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. Prejudiciul investigat se ridică la aproximativ 80.000 de lei, scrie news.ro.

Ancheta este coordonată de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov.

Cum ar fi fost păcăliți angajații

Ancheta a fost deschisă după ce, începând cu luna noiembrie a anului 2024, la nivel naţional, au fost înregistrate mai multe sesizări având ca obiect infracţiuni îndreptate împotriva patrimoniului, fiind vizate, în principal, societăţile comerciale de mici dimensiuni care deţin, în punctele de lucru, aparate de plată prin intermediul cărora pot fi realizate diferite categorii de operaţiuni financiare şi care pot fi utilizate în mod direct de către clienţi, aparţinând unor companii specializate în procesarea plăţilor prin staţii de plată de tip self-service.

"Persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulţi angajaţi ai unor societăţi comerciale care deţin în punctele de lucru aparate din cele menţionate şi care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanţi ai acestora, ar fi fost ghidaţi să efectueze diferite operaţiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicaţii alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deţinute de terţe persoane, însă asupra cărora persoanele cercetate ar fi deţinut controlul direct. Astfel, prin acest mecanism ar fi fost rulate sume de bani de aproximativ 80.000 de lei", informează, marţi, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov.

24 de percheziții în București și șapte județe

Marţi, în acest dosar au loc 24 de percheziţii domiciliare, în judeţele Braşov, Galaţi, Buzău, Bacău, Iaşi, Vrancea, Maramureş şi în municipiul Bucureşti. Descinderile vizează găsirea de dovezi pentru completarea materialului probator.

Infracţiunile anchetate în această speţă sunt de înşelăciune şi spălare a banilor.

Poliţiştii au mandate de aducere la audieri pe numele a 15 persoane vizate de investigaţie.