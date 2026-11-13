Macron intenţionează să facă lobby pe lângă alţi lideri mondiali pentru a-l susţine pe Wenger, notează Agerpres.

Wenger, fostul antrenor al echipei Arsenal Londra, nu a decis încă dacă va candida împotriva lui Infantino, însă se spune că Macron l-ar fi contactat pe compatriotul său pentru a-l convinge să-şi depună candidatura.

Termenul-limită pentru depunerea candidaturilor este miercurea viitoare, iar Wenger se numără printre candidaţii care ar putea fi susţinuţi de forul conducător al fotbalului european – UEFA.

Conform informaţiilor DPA, Wenger urma să decidă săptămâna aceasta dacă îşi va depune candidatura pentru alegerile din martie.

Până acum, pe lângă Infantino, doar japonezul Kozo Tashima, membru al Consiliului FIFA, şi-a depus candidatura. Cu toate acestea, oficialul nipon nu este cotat cu şanse reale de a fi ales. Fostul internaţional elveţian Ramon Vega a anunţat şi el că va candida.

UEFA se numără printre cei mai mari critici ai lui Infantino, dar nu şi-a prezentat încă propriul candidat.

Infantino a fost criticat pentru un proiect extrem de controversat, care prevedea implicarea investitorilor privaţi în organizarea Cupei Mondiale. Planul a fost abandonat în august, după ce trei confederaţii continentale l-au respins, iar UEFA a ameninţat cu boicotarea competiţiilor FIFA.

Actualul şef al FIFA a obţinut însă recent sprijin din partea Africii, Asiei şi Americii de Sud, ceea ce i-ar putea asigura o majoritate pentru a câştiga al patrulea mandat.