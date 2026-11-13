Dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica aceasta, AfD ar obţine 28%, cu două puncte procentuale mai mult decât cu o săptămână în urmă.

Blocul conservator, format din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) şi Uniunea Creştin-Socială (CSU), ar întruni 22%, cu un punct mai puţin faţă de sondajul anterior.

Social-democraţii - aflaţi în prezent la guvernare în coaliţie cu conservatorii - au înregistrat de asemenea o scădere de un punct, ajungând la 13%. Verzii ar câştiga două puncte procentuale şi, cu 15%, s-ar plasa pe locul al treilea. Formaţiunea Stânga (Die Linke) scade cu un punct procentual, ajungând la 10%.

În actualele condiţii, coaliţia de guvernare nu ar deţine o majoritate a locurilor în camera inferioară a parlamentului, Bundestag-ul, mai indică "Barometrul politic" al postului public ZDF, realizat telefonic şi online în perioada 10-12 noiembrie pe un eşantion de 1.297 de alegători cu drept de vot, selectaţi aleatoriu.