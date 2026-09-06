Doi asistenți universitari - un medic rezident și un doctor oftalmolog - au fost arestați preventiv pentru luare de mită. Iar două studente au fost plasate sub control judiciar.

Cei patru suspecți, acuzați că ar fi făcut parte din acest mecanism, și-au recunoscut faptele în fața anchetatorilor.

Cei patru suspecți au ajuns sâmbătă seară în fața judecătorilor de la Tribunalul Constanța cu propunere de arestare preventivă.

Corespondent PRO TV: „Potrivit unor surse apropiate anchetei, cele două studente erau intermediarele. Ele discutau cu colegii care ofereau bani pentru promovarea examenelor. Apoi sumele de bani ajungeau la medicul rezident, iar apoi la asistentul universitar. Sumele de bani nu ar fi fost împărțite în mod egal între cei implicați”.

Ancheta DNA are legătură cu examenele din sesiunile iulie și septembrie 2026, de la Facultatea de Medicină din Constanța, catedra Anatomie.

Corespondent PRO TV: „Procurorii spun că, în cel puțin 15 cazuri, studenții ar fi plătit pentru promovarea examenelor: de la 600 de euro pentru un colocviu, până la 2.500 de euro pentru un examen”.

Cele două studente în ultimul an - una dintre ele fiind chiar șefă de promoție - au fost plasate sub control judiciar 60 de zile pentru complicitate la luare de mită.

Tiberiu Ilie – avocatul uneia dintre studente: „Domnișoara în cauză a recunoscut în totalitate faptele ce i se aduc în acuzare. Urmează să își dea licența să intre în rezidențiat, este o studentă care pe tot parcursul celor 6 ani s-a implicat și a studiat”.

Cei doi asistenți universitari - medicul rezident și doctorița oftalmolog - au ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile.

Radu Doicescu – avocatul asistentului universitar: „Persoanele implicate au recunoscut tot. Am putea să procedăm la un acord de recunoaștere. Probele sunt cele specifice, interceptări, filaje, martori. Probatoriul pare a fi complet, relevă situația de fapt."

În acest dosar au fost făcute 26 de percheziții - inclusiv în locuințe, cabinete medicale și la Universitatea „Ovidius”.

Au fost ridicate mai multe sume de bani care, potrivit anchetatorilor, nu au putut fi justificate.