Scandal universitar în Marea Britanie. Studenți români, acuzați că împrumută bani de la stat și se lasă de facultate

O investigație a The Sunday Times a dezvăluit faptul că studenți români se înscriu an de an la cursuri pentru a primi împrumuturile pentru studii, dar „fără nicio intenție de a le returna”.

Publicația scrie că majoritata studenților se înscriau la universitățile francizate - care sunt colegii mici plătite să ofere cursuri pentru universități deja consacrate, dar care adesea au cerințe de admitere foarte scăzute. În urma informațiilor descoperite, cel puțin șase astfel de colegii au avut cerei frauduloase din partea studenților. Este vorba de „studenți fictivi și de un uriaș scandal de fraudă universitară”, scrie The Sunday Times.

Un studiu realizat de *The Sunday Times* a descoperit că mii de studenți sunt suspectați că ar fi fraudulos cerut sute de milioane de lire sterline din sistemul de împrumuturi al universităților din Marea Britanie. Investigarea a relevat că indivizi fără "nicio intenție academică" se înscriu anual la cursuri de licență pentru a solicita împrumuturi, fără intenția de a le returna. Autoritățile sunt îngrijorate de existența unei "recrutări organizate", în special a cetățenilor români.

Majoritatea studenților sub investigație sunt considerați a fi înregistrați la așa-numitele universități francizate – care sunt colegii mici plătite să ofere cursuri pentru universități deja consacrate, dar care adesea au cerințe de note scăzute. Se înțelege că au fost identificate cel puțin șase furnizori francizați unde au fost depistate cereri frauduloase de la studenți.

Mai multe de jumătate dintre studenți, români

- În anul universitar 2022/2023, Compania pentru Împrumuri Studențești (SLC) a identificat 3.563 de cereri suspecte de împrumuturi, totalizând aproape 60 de milioane de lire sterline – dar investigațiile recente, dezvăluite în documentele văzute de „The Sunday Times”, sugerează niveluri mult mai mari de ale fraudei potențiale, cu estimări că ar putea ajunge la sute de milioane de lire.

Facultățile francizate înscriu, adesea, studenți care nu vorbesc limba engleză în mod adecvat sau acceptă capturi de ecran ale testelor Duolingo ca dovadă a cunoștințelor de limba engleză.

De asemenea, la unele universități cu furnizori francizați, între 35% și 55% dintre candidați sunt români. Unii abandonează după ce primesc împrumutul de întreținere, de 4.000 de lire sterline, apoi se înscriu din nou în anul următor pentru a beneficia iar de bani, potrivit unui angajat al unei universități.

Un colegiu francizat a obținut anul trecut venituri de 234 de milioane de lire sterline și și-a mărit profiturile cu 1.266% în trei ani.

Cum funcționează schema

Dacă un student este acceptat la cursul francizat, acesta poate solicita taxe de școlarizare și împrumuturi de întreținere prin intermediul universității principale. Aceste sume sunt asigurate de universitățile principale care transferă partea convenită furnizorului francizat și agentului de recrutare.

Acest împrumut are o valoare de până la 13.700 de lire sterline pe an, în funcție de situația personală a studentului, și este plătit direct în contul studentului în trei tranșe.

Banii sunt rambursați abia după ce studentul absolvă facultatea și are un salariu mai mare de 25.000 de lire sterline pe an. Dacă nu ajunge la un astfel de salariu, rambursările nu mai sunt făcute, iar datoria se sterge după 40 de ani.

„Abia știu 2 cuvinte și trec”

Metoda aceasta de acces la studii este promovată de agenții de recrutare, persoane care fac reclamă cursurilor și primesc un comision pentru fiecare student înscris. Multe dintre acestea sunt active pe social media (TikTok, Instagram și Facebook) și postează despre cursurile disponibile și despre cum pot tinerii să obțină acest împrumut.

Într-o postare a unui astfel de agent în limba română se spune „Nu știi engleză, dar vrei să intri la universitate în UK?”.

Un internaut răspunde și confirmă ceea ce a spus agentul: „Da, așa e în UK fără engleză la facultate. Abia știu 2 cuvinte și trec pentru că ei iau bani și noi îi luăm și facultatea nu e deranjată că nu știi engleză.”

Câți români solicită împrumut

Datele Marii Britanii arată că numărul românilor care locuiesc în țară și solicită un împrumut pentru studii a ajuns de la 5.000 în 2015-2016 la 84.000 în 2023-2024. Astfel, 15% dintre românii din Regatul Unit au primit acest ajutor de la stat, notează The Sunday Times.

Există 341 de furnizori francizați și, până în 2023, aproximativ 138.000 de studenți erau înregistrați la cursurile lor – 62% dintre aceștia urmând cursuri de afaceri și management.

În acest an universitar, până acum, 71.000 de români au solicitat împrumuturi pentru studenți, comparativ cu 19.000 de cetățeni polonezi, 16.000 de italieni și 12.000 de portughezi.

Datoria totală a împrumuturilor pentru studenți din Marea Britanie, garantată de contribuabili, a ajuns la 236 de miliarde de lire sterline și se estimează că va atinge 500 de miliarde de lire în anii 2040.

