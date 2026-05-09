Senzația de a fi ca o furnică în fața Palatului Parlamentului descrie cel mai bine locul în care te afli încă de la început.

Pe Carcosa, compania Soltari descoperă un mineral numit lusenit și, din acest motiv, trimite acolo unități militare pentru stabilirea unor colonii.

Pământul pierde legătura cu acestea și trimite batalionul din care faci parte pentru a vedea ce se întâmplă. Ceva similar am auzit despre Pragmata, acum două ediții.

Studioul Housemarque este cel responsabil de Saros, iar tot ei au creat și Returnal, existând câteva asemănări între cele două.

Jocul este foarte receptiv, personajul mișcându-se foarte ușor și reacționând rapid la comenzi. Este o plăcere să alergi, să sari și să tragi în roboții inamici; totul se desfășoară rapid.

Lumea construită de Housemarque este fantastică și te absoarbe și mai tare atunci când porți căști. Sunetul este o experiență în sine. Saros costă 400 de lei.