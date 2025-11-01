România a cucerit două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori

Ministerul Educaţiei anunţă, sâmbătă, că România a obţinut două medalii de argint şi două de bronz la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori.

”Două medalii de argint şi două de bronz pentru România, la Olimpiada Balcanică de Informatică pentru Juniori (JBOI – Junior Balkan Olympiad in Informatics), desfăşurată în perioada 24–30 octombrie 2025 la Larnaca, în Cipru”, anunţă, sâmbătă, Ministerul Educaţiei.

Toţi cei patru elevi care au reprezentat ţara noastră au obţinut medalii:

Rareş Hanganu, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti – medalie de argint (locul 4)

Andrei Nemţişor, Colegiul Naţional „Costache Negruzzi”, Iaşi – medalie de argint (locul 6)

Horia-Andrei Boeriu, Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, Bucureşti – medalie de bronz (locul 10)

Mihnea Petru Apostol, Liceul Teoretic Internaţional de Informatică, Bucureşti – medalie de bronz (locul 15)

Competiţia a reunit 33 de participanţi oficiali din Bosnia & Herţegovina, Bulgaria, Cipru, Grecia, Moldova, Macedonia de Nord, România, Serbia şi Slovenia, alături de o echipă neoficială a ţării gazdă, potrivit News.ro.

”Liderii echipei României au fost prof. Emanuela Cerchez, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Iaşi (vicepreşedinte al Societăţii pentru Excelenţă şi Performanţă în Informatică), şi Alin Gabriel Răuleanu, student la Facultatea de Informatică a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Felicitări elevilor şi profesorilor coordonatori, părinţilor şi tuturor celor care le-au fost alături în drumul spre performanţă”, au mai transmis oficialii ministerului.

Coordonarea organizatorică din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării a fost asigurată de Georgeta Crăciunescu, consilier MEC, şi Naghi Elisabeta Ana, inspector MEC.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că sprijină participarea loturilor naţionale ale ţării noastre la olimpiadele internaţionale prin acoperirea taxelor de participare şi a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de şedere, precum şi în organizarea şi desfăşurarea etapelor ce preced olimpiadele internaţionale - fazele locale/ judeţene/ municipale şi naţionale ale acestor competiţii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













