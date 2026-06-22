Potrivit inspectorului şcolar general Alin Ştefănuţ, situaţia specială s-a înregistrat la Colegiul Naţional Emanuil Gojdu din Oradea.

„Dimineaţă, elevul a leşinat acasă, nu se ştie din ce cauză şi a fost transportat la spital, secţia de urgenţe. Părinţii au făcut solicitare pentru subiect de rezervă, l-au primit şi de la ora 13:00, elevul a susţinut examenul în spital", a declarat, pentru Agerpres, Alin Ştefănuţ.

El a precizat că un membru al comisiei de examen şi doi asistenţi s-au deplasat la spital, unde s-a pus la dispoziţie o sală în care elevul să poată susţine examenul în condiţii optime.

Un alt caz special s-a înregistrat la Liceul Teoretic Nicolae Jiga din comuna Tinca, unde o elevă a suferit un atac de panică. Ea nu a mai intrat să susţină proba, dând apoi declaraţie în acest sens, şi nici nu a solicitat subiect de rezervă.

La prima probă a Evaluării naţionale au fost înscrişi în Bihor 4.452 de absolvenţi de clasa a VIII-a, din care 4.238 au fost prezenţi şi 214 absenţi.