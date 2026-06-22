Premierul italian Giorgia Meloni urmează să participe la această reuniune cu omologii săi din Marea Britanie, Germania şi Polonia, anunţă Guvernul italian.

Ambasada Frabnţei la Berlin a confirmat participarea preşedintelui francez Emmanuel Macron.

Celor cinci lideri, care urmează să se reunească la Cancelarie cu Friedrich Merz, urmează să li se alăture prin videoconferinţă secetarul general al NATO Mark Rutte, a anunţat luni, într-o conferinţă de presă obişnuită, un purtător de cuvînt al Guvernului german, Stefan Kornelius.

Subiectele care urmează să fie abordate cu prioritate sunt ”pregătirea summitului NATO de la Ankara, de la 7 şi 8 iulie”, Războiul din Ucraina şi ”situaţia în Orientul Mijlociu”, a anunţat Stefan Kornelius.

Reuniunea ”va putea avea loc aşa cum s-a prevăzut”, în prezenţa premierului demisionar britanic Keir Starmer, a precizat el, întrebat despre acest lucru.

Keir Starmer, dat afară de la putere de către propria tabără , şi-a anunţat luni demisia, însă a precizat că rămâne în post până când Partidul său Laburist îşi alege un succesor al său.

Ce este Grupul E5

Acest grup - denumit ”E5” - s-a format în 2024 în urma unor îndemnuri tot mai puternice la o reînarmare europeană şi în vederea unei îmbinătăţiri a coordonării susţinerii Ucrainei împotriva invaziei ruse.

La un summit G7, săptămâna trecută, în Franţa, la care a asistat şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderii au convenit să crească livrările către Ucraina de material de apărare aeriană şi să consolideze sancţiunile impuse Rusiei.

Liderii G7 au acceptat de asemenea să acorde licenţe unor întreprinderi cu sediul în Ucraina în vederea producerii de rachete cu rază lungă de acţiune şi sisteme de apărare aeriană, a anunţat o sursă doplomatică.

Însă Volodimir Zelenski a cerut Europei isă facă mai mult, în contextul în care eforturile Statelor Unite de a pune capăt Războiului din Ucraina şi-a pierdut avântul.

Un oficial de la Uniunea Euroepană (UE) a anunţat că cabinetul preşedintelui Consiliului European Antonio Costa a luat ”contacte scurte la nivel diplomatic” cu Moscova cu scopul de a deschide canale de comunicare.

Anumite state membre ale UE s-au arătat reticente faţă de o restabilire a contactului cu Kremlinul.

Potrivit unor diplomaţi, mai mulţi lideri au respins eforturile lui Antonio Costa la summitul european de săptămâna trecută, la Bruxelles.