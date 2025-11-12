Ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU este 13 noiembrie. Când vor fi comunicate rezultatele

12-11-2025 | 23:03
Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adresează tinerilor născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007. Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie.

”În contextul aniversării a 40 de ani de existenţă a Spaţiului Schengen, Comisia Europeană lansează, prin acţiunea DiscoverEU din cadrul programului Erasmus+, un nou apel la candidaturi pentru tinerii care îşi doresc să exploreze Europa – cu 40.000 de permise de călătorie gratuite”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Educaţiei.

Instituţia precizează că în 13 noiembrie 2025 este ultima zi de înscriere, iar rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie 2026.

Tinerii selectaţi vor primi un permis de călătorie valabil în toată Europa, pentru deplasări de 1–30 de zile (începând cu 1 martie 2026) şi un card DiscoverEU cu reduceri la cazare, activităţi culturale şi sportive, transport local şi multe altele.

Cine poate participa:

➤tinerii născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007,

➤cetăţeni sau rezidenţi ai unei ţări din Uniunea Europeană ori ai statelor asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia şi Turcia).

”Cei selectaţi devin ambasadori DiscoverEU, împărtăşind experienţele lor de călătorie în Europa – online, în şcoli sau în comunităţile locale. Tinerii cu dizabilităţi sau probleme de sănătate beneficiază de sprijin personalizat pentru a se bucura în siguranţă de această experienţă”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

