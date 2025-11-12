Ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU este 13 noiembrie. Când vor fi comunicate rezultatele

Ministerul Educaţiei anunţă că joi este ultima zi de înscriere în programul DiscoverEU care se adresează tinerilor născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007. Rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie.

”În contextul aniversării a 40 de ani de existenţă a Spaţiului Schengen, Comisia Europeană lansează, prin acţiunea DiscoverEU din cadrul programului Erasmus+, un nou apel la candidaturi pentru tinerii care îşi doresc să exploreze Europa – cu 40.000 de permise de călătorie gratuite”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Educaţiei.

Instituţia precizează că în 13 noiembrie 2025 este ultima zi de înscriere, iar rezultatele vor fi comunicate în 7 ianuarie 2026.

Tinerii selectaţi vor primi un permis de călătorie valabil în toată Europa, pentru deplasări de 1–30 de zile (începând cu 1 martie 2026) şi un card DiscoverEU cu reduceri la cazare, activităţi culturale şi sportive, transport local şi multe altele.

Cine poate participa:

➤tinerii născuţi între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2007,

➤cetăţeni sau rezidenţi ai unei ţări din Uniunea Europeană ori ai statelor asociate programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia şi Turcia).

”Cei selectaţi devin ambasadori DiscoverEU, împărtăşind experienţele lor de călătorie în Europa – online, în şcoli sau în comunităţile locale. Tinerii cu dizabilităţi sau probleme de sănătate beneficiază de sprijin personalizat pentru a se bucura în siguranţă de această experienţă”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

