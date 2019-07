Stagii de practică în IT, plătite. La final, studenții se pot și angaja

Chit că suntem în plină vacanţă, unii studenţi încearcă să îşi construiască mult-ceruta experienţă pe piaţa muncii.

Fac asta prin stagii de practică sau internship-uri, iar cea mai mare aglomeraţie este în IT. Norocoşii ajung chiar să fie recompensaţi pentru asta. Dacă sunt buni, reuşesc să se angajeze, chiar dacă n-au terminat încă facultatea.

La o firmă de IT din Cluj, din două în două luni sunt scoase la concurs 5-6 locuri pentru cei care vor să vină în internship. De fiecare dată, aplică peste 100 de tineri. Bogdan este şi plătit pentru stagiul de pregătire.

Bogdan: "A fost destul de greu, că e primul contact cu o firmă de IT, dar sunt încântat de ce se întâmplă aici. Cu siguranţă aş vrea să rămân, acest internship m-a ajutat să mă dezvolt şi personal, cât şi professional."

Iar Călin, încă student în anul IV, a terminat recent perioada de internship şi a fost angajat imediat.

Călin: "Sunt web developer. Internshipul nu a fost greu, a fost o plăcere să vin să învăţ lucruri noi. Procesul de a ajunge aici a fost greu, am dat o grămadă de teste. Am fost 6 persoane şi am rămas 5."

Potrivit legii internshipului, durata stagiului nu poate depăşi 6 luni.

Director de marketing companie IT: ”Sunt foarte rare situaţiile în care intră în internship şi nu rămân la noi. În aceste luni de internshipuri, învaţă foarte mult, lucrează cot la cot cu surpaveghere din partea colegilor pe tehnic."

Din luna octombrie a anului trecut, de când s-a înfiinţat Registrul de Evidență a Contractelor de Internship, 313 companii au înregistrat puţin peste 1.300 de astfel de contracte. Tinerii au fost remuneraţi cu sume cuprinse între 260 de lei şi, în unele cazuri, 1.600 de euro, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Ca să primească un număr cât mai mare de candidaţi, companiile organizează stagii de practică, în colaborare cu facultăţile. De cele mai multe ori practica e neplătită. Rareş studiază informatică la Universitatea Tehnică din Cluj

Rareș: "Am început acest stagiu recent, suntem în a doua săptămână, proiectul merge bine. E diferit faţă de facultate, acolo învăţăm bazele, aici le aplicăm."

Director de marketing companie IT: ”Avem 100 de studenţi implicaţi în stagii de practică sau academii. Sunt selectaţi dintr-un număr de peste 300 de aplicaţii."

Ar mai fi nevoie de cel puţin 30 de mii de informaticieni pe piaţa din România, potrivit unui studiu al Asociaţiei pentru Industria Electronică şi Software.