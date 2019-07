Soluția găsită de firmele de IT care se plâng de lipsa birourilor

Sectorul IT s-a dezvoltat foarte mult în țară în ultimii ani, iar specialiștii atrag atenția că avem o criză de spații pentru birouri.

O soluție salvatoare pare să fie readucerea la viață a vechilor fabrici și hale.

Există deja orașe unde zonele industriale din perioada comunistă îmbracă în doar câteva luni haine noi. Iar antrepenorii fac și economii dacă aleg o astfel de variantă.

Sebastian Savescu, arhitect: "Avantajul e că spaţiul e amplu, cu deschideri mari, cu cadre şi puteţi desface tot ce este aici. Partea bună ca şi pardoseala e bună, chiar e un mozaic industrial."

În această clădire funcţiona în anii '80-'90 una dintre cele mai cunoscute fabrici de confecţii din Iaşi, iar acolo munceau peste 1.800 de oameni. Acum, doar câteva maşini de cusut şi umeraşe înghesuite într-un coltz mai amintesc de anii de glorie. Dar şi acestea vor dispărea odată cu renovarea. Pentru că în acest spaţiu, la fel ca în multe altele asemănătoare, vor apărea birouri.

Bogdan Buimag, manager de proiect: "Este un exemplu clasic de transformare. De ce a fost odată şi ce va deveni în scurt timp."

Reabilitarea construcţiilor se face în mai puţin de un an. Iar costurile pentru companiile din domeniul IT - în plină ascensiune şi în căutare de spaţii în care să îşi desfăşoare activitatea - sunt mai mici. Pretzul pentru un astfel de proiect este şi cu 30 la sută mai mic fatza de cel estimat pentru o clădire construită de la zero, spun specialiştii.

Sebastian Savescu, arhitect: "Sunt spaţii de birouri care creează un ambient plăcut. Un spaţiu în care nu vii, te aşezi şi stai 8 ore cu ohii în calculator şi pleci."

Bogdan Buimag, manager de proiect: "Din păcate, clădiri noi nu sunt, o astfel de clădire poate fi direct autorizată pentru lucrări fără a urma calea unor PUZ-uri, planuri de urmanism zonal, unde se pierde foarte mult timp."

Dan Zaharia, antreprenor IT: "În momentul ăsta sunt 21.000 oameni care lucrează în Iaşi în IT. Estimăm că ajunge la peste 30.000 în 2021."

Şi o fostă fabrica de băuturi alcoolice din Bacău este readusa la viaţă, dar sub altă formă. Un om de afaceri a realizat că zona are potenţial şi a început să transforme halele de producţie în birouri.

Lucian Ciubotaru - acţionar majoritar: "În acest moment este una din cele mai mari baze logistice din judeţul Bacău şi o vom dezvolta în continuare."

Specialiştii în imobiliare spun că în următorii ani clădirile de birouri de clasă A - unde angajaţii se bucura de confort sporit, amplasate într-o zonă vizibilă - se vor extinde tot mai mult, în special la periferia marilor oraşe.

