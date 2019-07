Românii cărora firma le dă 26 de zile de concediu pe an. "Asta contează, la urmă"

Este vară şi, mai toţi românii îşi numără cu atenţie ...zilele de concediu. Numărul de zile libere reprezintă un beneficiu de care mulţi candidaţi ţin seama atunci când caută un post.

IT-ul este unul dintre domeniile în care angajatorii oferă concedii mai lungi decât minimul de 20 de zile cât prevede codul muncii. În această companie din Braşov, fiecare an în plus la vechime este recompensat cu o zi în plus de concediu. Cei mai norocoşi au 26 de zile.

„O săptămână înseamnă o altă vacanţă la mare şi colegii noştri nu-şi iau numai o vacanţă vara ci îşi iau două... ceea ce înseamnă o diferenţă. Când sunt la serviciu sunt mai productivi, mai creativi. Şi asta e ceea ce contează, în cele din urmă”, spune managerul firmei.

Bugetarii cu peste 10 ani vechime au şi ei concediu mai lung: 25 de zile pe an. Cei care lucrează în condiţii grele sau periculoase mai pot primi până la 10 zile suplimentare, ca să se refacă. Cu totul altfel e în construcţii unde concediile sunt, de regulă, la limita minimă prevăzută de lege: 20 de zile. Muncitorii sunt presaţi să-şi ia vacanţă mai ales iarna, când activitatea pe şantier este mai restrânsă.

VLAD PANCU, inginer constructor: „Singura înţelegere, nescrisă, pe care o am cu angajaţii este să nu plece simultan doi, trei, acasă. Lucrările rămân descoperite, eu rămân în urmă cu termenele pe care mi le-am asumat, la rândul meu pot fi penalizat de constructor."

Există şi firme în care angajaţii cheie îşi pot lua un an întreg de concediu. Este aşa-zisul an sabatic în care, deşi nu este plătit, respectivul are postul asigurat la întoarcerea în companie. Raluca Feher a avut parte de o vacanţă de 10 luni pe care a petrecut-o colindând America de Sud.

„Îmi crăpa capul de la prea multă muncă. Te ajută extraordinar, pe mine, cel puţin, în business-ul meu creativ m-a scos practic, m-a restartat, mi-a dat un boost care m-a ţinut până anul ăsta... anul ăsta m-aş mai duce să stau un an undeva, în Asia, probabil...", spune Raluca Feher.

În Europa, nordicii au concediu în jur de 25 de zile lucrătoare. Cei mai fericiţi sunt francezii cu o vacanţă minimă de 5 săptămâni care poate fi însă dublată. Asta pentru că acolo săptămâna de lucru e mai scurtă, iar cei care muncesc 40 de ore pe săptămână, ca noi, pot transforma orele suplimentare în zile de concediu. La polul opus sunt americanii unde legea nu-ţi garantează nicio vacanţă.