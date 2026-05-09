Curtea a hotărât că acțiunile autorităților au fost ilegale, informează The Guardian, citat de News.ro.

Fiica lui Keira Alexandra Kronvold, Zammi, i-a fost luată la doar două ore după naştere şi plasată într-o familie adoptivă în noiembrie 2024, după ce Kronvold a fost supusă aşa-numitelor teste psihometrice FKU (de evaluare a competenţei parentale).

La momentul respectiv, i s-a spus că testul avea scopul de a vedea dacă era „suficient de civilizată”.

Guvernul danez a interzis brusc testele asupra persoanelor de origine groenlandeză în luna mai a anului trecut, după ani de critici şi pe fondul presiunii internaţionale exercitate în urma ameninţărilor lui Donald Trump la adresa fostei colonii daneze, care rămâne parte a Regatului Danemarcei.

Însă, în ciuda modificării legii, zeci de părinţi groenlandezi care locuiesc în Danemarca, printre care şi Kronvold, rămân despărţiţi de copiii lor, după ce au fost supuşi testelor.

În hotărârea de vineri, Curtea Supremă din vest a constatat că luarea din îngrijire a lui Zammi, care are acum 18 luni şi trăieşte cu o familie adoptivă daneză, a fost ilegală şi a încălcat drepturile legale fundamentale ale lui Kronvold, conform Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) privind popoarele indigene şi tribale din 1989.

De asemenea, a hotărât că testele folosite pentru a fundamenta decizia erau depăşite.

Avocatul lui Kronvold, Gert Dyrn, a declarat că hotărârea are „o mare importanţă”.

„Când statul a adoptat această nouă lege anul trecut, a recunoscut că încalcă Convenţia privind popoarele indigene şi, poate, Convenţia europeană a drepturilor omului, ceea ce – în opinia mea – a confirmat hotărârea de astăzi. Aceasta este o victorie majoră pentru comunitatea groenlandeză din Danemarca.”

Hotărâre istorică pentru părinții groenlandezi despărțiți de copii

Deşi hotărârea nu va duce direct la reunificarea lui Kronvold cu fiica sa, întrucât aceasta a fost reevaluată între timp în cadrul unui nou sistem, aceasta reprezintă prima dată când Curtea Supremă a Danemarcei se pronunţă asupra acestei chestiuni şi se preconizează că va avea repercusiuni semnificative pentru părinţii groenlandezi şi copiii lor separaţi încă din 1996, când Danemarca a ratificat convenţia OIM.

„S-ar putea să existe şi alte femei care nu au fost reevaluate în conformitate cu noua lege şi care probabil vor putea folosi această hotărâre pentru a obţine anularea deciziilor luate în cazul lor.”, a afirmat Dym.

El a mai spus că această hotărâre ar putea fi utilizată de către persoanele adulte din Groenlanda care au fost luate de lângă părinţii lor când erau copii pentru a obţine scuze din partea statului danez sau despăgubiri.

Guvernul danez se află sub o presiune tot mai mare în legătură cu testele, care sunt considerate a fi nepotrivite din punct de vedere cultural pentru populaţia din Groenlanda şi alte minorităţi.

Săptămâna trecută, ziarul The Guardian a aflat că Organizaţia Naţiunilor Unite a informat Danemarca că tratamentul aplicat de autorităţi în cazul Kronvold „poate constitui discriminare etnică”.

Dyrn a afirmat că acest caz Kronvold a reprezentat o revelaţie pentru politicienii danezi în ceea ce priveşte tratamentul aplicat populaţiei din Groenlanda, precum şi sistemul general de asistenţă socială şi adopţie forţată din Danemarca.

„Se întâmplă ceva şi asta este un lucru bun”, a spus el.

La începutul săptămânii, Kronvold a pierdut un proces la o instanţă inferioară în care solicita reunirea cu fiica sa. Avocaţii ei intenţionează acum să ducă şi acest caz la Curtea Supremă, în speranţa că vor reuşi să obţină o revocare a hotărârii.

Politicianul groenlandez Qarsoq Høegh-Dam a declarat că acesta este „vârful aisbergului”, dar reprezintă totuşi un moment semnificativ în lupta pentru reunirea părinţilor groenlandezi cu copiii lor.

După ce a primit vestea că a câştigat la Curtea Supremă, Kronvold a declarat:

„Mă simt atât de bine, încât îmi este greu să descriu în cuvinte. Încerc să mă calmez. Acest lucru va schimba toate cazurile din Danemarca pentru populaţia groenlandeză.”

Deşi propria sa luptă nu s-a încheiat, ea a promis că va continua până când va exista o nouă lege pentru populaţia groenlandeză.

„Încă lucrez pentru a mă asigura că vor apărea schimbări pentru copiii mei”, a spus ea.

„Este o luptă pe viaţă, asta e. Nu renunţ.”

Deşi intervenţia ONU nu are legătură cu hotărârea Curţii Supreme, ambele sporesc presiunea generală asupra guvernului danez de a lua măsuri.

Reem Alsalem, raportorul special al ONU pentru violenţa împotriva femeilor şi fetelor, a adresat o scrisoare guvernului, alături de raportorul special al ONU pentru drepturile popoarelor indigene şi de raportorul special pentru formele contemporane de rasism, solicitându-i să răspundă la întrebări privind tratamentul aplicat familiei Kronvold şi altor familii de origine groenlandeză.

Reprezentanţii ONU au afirmat că decizia de a-i lua copiii lui Kronvold fără consimţământul ei „poate fi discriminatorie şi disproporţionată”, invocând „lipsa evidentă de respect faţă de deciziile sale privind alegerea de a avea copii şi contracepţia de-a lungul anilor, ceea ce i-a provocat în mod clar o suferinţă psihologică enormă”.

De asemenea, aceştia au reamintit Danemarcei de „obligaţiile sale obligatorii în materie de drepturi ale omului”.

Danemarca a organizat alegeri generale în martie, iar partidele nu au format încă un guvern.

Ca răspuns la intervenţia ONU, Ministerul danez al Afacerilor Sociale a declarat într-o scrisoare că este gata să „se angajeze constructiv în chestiunile menţionate în scrisoarea dumneavoastră” şi a propus o întâlnire pentru a discuta problemele faţă în faţă.

Ministerul danez al Afacerilor Sociale şi Thisted Kommune, care a luat decizia iniţială de a-i lua fiica lui Kronvold, au refuzat să comenteze.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Naţionale de Apel în domeniul social a declarat:

„Astăzi am primit hotărârea în acest caz specific de la Curtea Supremă de Justiţie din Vest, pe care o vom analiza în detaliu. Deoarece Comisia Naţională de Apel în domeniul social este instanţa de apel în acest domeniu, urmărim îndeaproape jurisprudenţa şi evaluăm în mod continuu semnificaţia deciziei unei instanţe superioare, astfel încât să ne asigurăm că respectăm corect jurisprudenţa.”