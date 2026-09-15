Peste 179.000 voluntari s-au înscris deja pentru a participa, pe 19 septembrie, la acțiunile de ecologizare organizate simultan în toate județele țării și în București. Echipa centrală Let’s Do It, Romania! din București și 41 de coordonatori județeni îi vor ajuta și ghida pe românii care se implică să strângă deșeurile din natură și să lase în urmă locuri curate.

Cei care doresc să participe la Ziua de Curățenie Națională pot consulta harta cu punctele de întâlnire și zonele de curățenie din întreaga țară, disponibilă aici: Harta punctelor de întâlnire. Harta va fi actualizată până pe 18 septembrie, cu o zi înainte de acțiunea de voluntariat.

Coordonată de Let’s Do It, Romania!, cea mai mare mișcare socială din țară, Ziua de Curățenie Națională transformă, an de an, implicarea civică într-o acțiune uriașă cu impact benefic atât pentru natură, cât și pentru oameni și îi aduce împreună pe cei care cred că schimbarea începe cu un gest simplu. Inițiativa este organizată simultan în 190 de țări prin mișcarea globală Let’s Do It World. De la elevi, studenți și profesori, până la familii, prieteni, companii și autorități locale și naționale, participanții contribuie la curățarea zonelor afectate de deșeuri abandonate și la construirea unei culturi a responsabilității față de mediu.

,,Numărul impresionant de înscrieri arată că tot mai mulți români înțeleg că un mediu mai curat începe cu implicarea fiecăruia dintre noi. Toți voluntarii transmit un mesaj puternic despre responsabilitate, respect pentru natură și grijă față de comunitate. Le mulțumim tuturor celor care ni s-au alăturat până acum și îi invităm pe toți cei care doresc să facă parte din această mișcare națională să se înscrie online, pe app.letsdoitromania.ro, unde găsesc și lista tuturor coordonatorilor și a punctelor de întâlnire din toată țara” declară Agata Bulei, Project Manager Let’s Do It, Romania! și Coordonator Ziua de Curățenie Națională.

Peste 2,9 milioane de români s-au implicat, din 2010 și până în prezent, în acțiuni de curățenie alături de echipa Let’s Do It, Romania! și au strâns peste 32,399 tone de deșeuri.

Înscrierile pentru Ziua de Curățenie Națională, de pe 19 septembrie, se fac online, pe app.letsdoitromania.ro. Participarea este deschisă tuturor, indiferent de vârsta sau experiența anterioară. Voluntarii pot alege locul de curățenie cel mai apropiat și primesc de la coordonatori saci și mănuși pentru acțiune.

Ziua de Curățenie Națională a devenit recunoscută oficial prin Legea 266/2024. Prin această campanie, organizatorii își propun, pe lângă strângerea tonelor de deșeuri din natură, și responsabilizarea oamenilor cu privire la mediul înconjurător și la ce lasă în urmă. Tema din acest an a Zilei de Curățenie Națională este „Tu ce lași în urma ta?” și îndeamnă la reflecție și la conștientizarea fiecărui gest din viața de zi cu zi.

Partenerii instituționali din acest an sunt Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Garda Națională de Mediu, Ministerul Educației și Cercetării, Administrația Națională Apele Române, Asociația Municipiilor din România, Asociația Comunelor din România, Ministerul Apărării Naționale, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Compania Națională de Căi Ferate și Jandarmeria Română, iar cei corporate sunt Ipsos Interactive Services, EDPr, Orange, ISTA, DB Schenker, Sameday, Secom, Schaeffler, EJOT și PPC.

Despre Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! este cea mai mare mișcare socială din țară dedicată mediului și implicării civice, parte din rețeaua internațională Let’s Do It World. Din 2010, de când s-a lansat, organizația a mobilizat peste 2,9 milioane de voluntari în acțiuni de ecologizare, educație de mediu, digitalizare și proiecte comunitare. Pe lângă Ziua de Curățenie Națională, Let’s Do It, Romania! derulează programe precum Doers School și aplicația Let’s Do It, Romania!, prin care cetățenii raportează deșeuri sau ambrozie și pot urmări statusul sesizărilor lor în timp real.

Misiunea Let’s Do It, Romania! este de a construi o cultură a responsabilității față de mediu și societate, prin educație, implicare și colaborare. Fiecare gest conștient și responsabil contează, iar oamenii pot raporta zonele cu deșeuri și ambrozie în aplicația dedicată Let’s Do It Romania! disponibilă în iOS și pe Android, care poate fi descărcată de aici.